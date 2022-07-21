Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал, что 85% опрошенных в приложении Дія отдали голос за замену герба СССР на герб Украины на монументе Родина-мать.

В опросе взяло участие около 780 тыс. пользователей. Об этом Ткаченко сообщил в своем Telegram-канале.

Сейчас смотрят

— Цифры говорят сами за себя — этот опрос стал вторым по вовлеченному опросу в Дії… Да, мы могли все сделать без консультаций с общественностью. Сделать по своему усмотрению. Но я уверен, что диалог с обществом – крайне важен. Его нужно инициировать по таким вопросам, тем более, когда нам это ничего не стоит, — отметил министр культуры и информационной политики.

Он добавил, что сейчас речь не идет о том, чтобы полностью демонтировать монумент, поскольку пока что не то время из-за огромных средств, в которых нуждается этот процесс.

— Я также проголосовал за замену герба СССР на наш трезубец, — подчеркнул Ткаченко.

В начале июля в Дії начался опрос — Что делать с самым большим гербом СССР в столице? Можно было выбрать несколько вариантов — “Оставить все как есть”, “Снять герб СССР” или “Заменить тризубом”.