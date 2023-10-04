На презентації Google 4 жовтня представили нові смартфони Pixel 8 і 8 Pro.

Їхня характеристика стала відома ще до заходу, завдяки інсайдерам, наразі вона підтвердилася. Особливість смартфонів – смуга з камерами на задній панелі, що помітно виступає. І Pixel 8, і Pixel 8 Pro мають чипсет SoC Tensor G3 та 50-мегапіксельну основну камеру.

У Pixel 8 розмір екрана 6,2 дюйма, оперативної пам’яті 8 гігабайт, накопичувач 128 і 256 гігабайт. Смартфон представлений у трьох кольорах – Obsidian, Hazel, Rose.

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У Pixel 8 Pro розмір екрана 6,7 дюйма, QHD+ роздільна здатність і кадрова частота 120 Гц. У смартфона 12 гігабайтів оперативної пам’яті, накопичувач 128, 256, 512 гігабайтів або 1 терабайт. Кольори – Obisidian, Porcelain, Bay.

Смартфонам обіцяють понад 24 години автономної роботи і до 72 годин автономної роботи з режимом економії заряду акумулятора. Ба більше, вони отримуватимуть оновлення системи протягом семи років, що більше порівняно з попередніми моделями смартфонів від Google.