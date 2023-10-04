На презентации Google 4 октября представили новые смартфоны Pixel 8 и 8 Pro.

Их характеристика стала известна еще до мероприятия, благодаря инсайдерам, сейчас она подтвердилась. Особенность смартфонов — полоса с камерами на задней панели, что заметно выступает. И у Pixel 8, и у 8 Pro чипсет SoC Tensor G3 и и 50-мегапиксельная основная камера.

У Pixel 8 размер экрана 6,2 дюйма, оперативной памяти 8 гигабайт, накопитель 128 и 256 гигабайт. Смартфон представлен в трех цветах — Obsidian, Hazel, Rose.

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У Pixel 8 Pro размер экрана 6,7 дюйма, QHD+ разрешение и кадровая частотой 120 Гц. У смартфона 12 гигабайтов оперативной памяти, накопитель 128, 256, 512 гигабайтов или 1 терабайт. Цвета — Obisidian, Porcelain, Bay.

Смартфонам обещают более 24 часов автономной работы и до 72 часов автономной работы с режимом экономии заряда аккумулятора. Более того, они будут получать обновление системы на протяжении семи лет, что больше по сравнения с предыдущими моделями смартфоном от Google.