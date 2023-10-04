4 жовтня відбудеться осіння презентація Google. Публіці покажуть багато цікавих новинок, інформацію про які вже розкрили до заходу.

Очікується, що на івенті представлять Google Pixel 8 і його Pro-версію, розумний годинник і навіть навушники – найкраще дивитися презентацію Google онлайн. Початок заплановано на 4 жовтня о 17.00 за Києвом.

Онлайн-трансляція презентації Google з Pixel 8 буде доступна на YouTube.

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Осіння презентація Google 4 жовтня (онлайн-трансляція)

Що покажуть на презентації Google

Головним гостем заходу стане оновлений Google Pixel 8. Раніше інсайдери вже розкривали характеристики і навіть дизайн пристрою.

Наприклад, публіці покажуть відразу дві версії – базовий Pixel 8 і топовий Pixel 8 Pro. Обидва смартфони отримають чипсет SoC Tensor G3, захист від води IP68 і 50-мегапіксельну основну камеру. Флагманська модифікація отримає поліпшені датчики камери.

На презентації Google 4 жовтня також покажуть і розумний годинник Pixel Watch 2. Серед головного – оновлять датчик пульсу, нові функції здоров’я, безпеки та відстеження показників тіла.

Навіть навушники отримають нову модель – Pixel Buds Pro. У компанії поліпшать можливості аксесуара, а також порадують новим колірним рішенням. Про ціну поки що нічого не відомо.

Не тільки ґаджети представлять публіці – разом з Pixel 8 стане доступним і Android 14, який буде встановлений на нові телефони за замовчуванням. У новій версії зробили акцент на використання ШІ. Більшість новинок уже активно тестувалися в бета-версіях, і тепер вони будуть доступні всім.