Сьогодні, 11 листопада, на YouTube-каналі Факти ICTV стартує рекордний благодійний стрим. Він триватиме 168 годин – до 18 листопада.

Мета стриму – допомогти фонду Повернись живим зібрати необхідні 330 млн грн на підсилення ППО у рамках проєкту Запакуй небо – Прокачай ППО! Початок стриму – об 11:11.

Рекордний благодійний стрим на Фактах ICTV

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На початку стриму в студії з’явиться представник рєєстру Рекордів України, який зафіксує початок цієї події. Ведучим трансляції буде телепродюсер Веніамін Вегерчук.

У студію будуть приходити артисти, спортсмени, ведучі, блогери та інші медійні люди. Вони приноситимуть лоти, які ведучий розіграє за донати.

Так, під час стриму глядачі зможуть побачити Сергія Танчинця, Макса Вишинського, Євгена Клопотенка, Ольгу Сумську, Олю Цибульську, Катерину Кухар, Настю Каменських, Аліну Шаманську та інших знаменитостей.

– Ви зможете побачити виступи музикантів, послухати улюблені пісні, посміятися з влучних жартів відомих коміків, послухати цікаві історії від спортсменів, радіоведучих та телеведучих! Та просто цікаво і головне з користю провести час! – прокоментував подію Веніамін Вегерчук.