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7 дней без перерыва: на YouTube-канале Фактов ICTV стартует рекордный благотворительный стрим

11 ноября 2023, 08:45
Валентина Чорна редактор ленты
рекордний стрім

Сегодня, 11 ноября, на YouTube-канале Факты ICTV стартует рекордный благотворительный стрим. Он продлится 168 часов — до 18 ноября.

Цель стрима — помочь фонду Повернись живим собрать необходимые 330 млн грн на усиление ПВО в рамках проекта Запакуй небо — Прокачай ПВО! Начало стрима — в 11:11.

Рекордный благотворительный стрим на Фактах ICTV

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В начале стрима в студии появится представитель реестра Рекордов Украины, который зафиксирует начало этого события. Ведущим трансляции будет телепродюсер Вениамин Вегерчук.

В студию будут приходить артисты, спортсмены, ведущие, блогеры и другие медийные люди. Они будут приносить лоты, которые ведущий разыграет за донаты.

Так, во время стрима зрители смогут увидеть Сергея Танчинца, Макса Вышинского, Евгения Клопотенко, Ольгу Сумскую, Олю Цибульскую, Екатерину Кухар, Настю Каменских, Алину Шаманскую и других знаменитостей.

— Вы сможете увидеть выступления музыкантов, послушать любимые песни, посмеяться над меткими шутками известных комиков, послушать интересные истории от спортсменов, радиоведущих и телеведущих! И просто интересно и главное с пользой провести время! — прокомментировал событие Вениамин Вегерчук.

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Теги
Благотворительность Онлайн трансляція Факты ICTV
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