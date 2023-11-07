8 листопада у столичному ресторані Barvy відбудеться презентація проєкту Жили-були, живуть і будуть артдуету Vony Razom – військовослужбовців, митців Ірини iSky та Павла Зайченка. Мета заходу – відродити українські казки та зібрати гроші на зимові потреби армії. У презентації проєкту на благодійному вечорі візьме участь і ведуча ICTV та марафону Єдині новини Оксана Гутцайт.

Автори проєкту – творча родина Павло та Ірина, які створили 10 жіночих та чоловічих образів з українських казок. Митцям вдалося поєднати автентичний і сучасний український одяг та військову атрибутику, нагадуючи, що війна з Росією триває. Проєкт не тільки підкреслює збереження української народної спадщини, а й протистоїть наративу російської пропаганди щодо відсутності народної творчості загалом.

– Казки – це потаємні моменти батьків і дітей. Це моменти, які врізаються в памʼять та викликають лише теплі спогади. Читаючи казки, батьки закладають найважливіші життєві цінності. Цим проєктом ми хочемо показати, що українські казки становлять фундамент для майбутніх свідомих українців, які знатимуть цінність свою, свого народу та матимуть гарний естетичний смак, без шароварщини, – розповідає авторка проєкту Ірина iSky.

Втілили образи персонажів відомі українці, військові медики та волонтери, серед яких співзасновниці руху Veteranka – Катерина Приймак та Юлія Кіріллова, актор та волонтер Олексій Суровцев, телеведучий Анатолій Бондаренко та інші.

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Доповненням до фотографій став артбук, книжки можна придбати під час презентації та після в усій мережі книгарень Буква, яка об’єднує 31 магазин по всій Україні.

Перелік національної мережі можна знайти на сайті Буква. Зібрані кошти будуть направлені до благодійного фонду руху Veteranka на забезпечення зимових потреб 200 захисників і захисниць – генератори, буржуйки, EcoFlow, зимова форма, берці, набори медикаментів та інше.

Під час події можна придбати книгу з автографами персонажів, а також взяти участь у благодійному аукціоні картин-ілюстрацій артбуку.

Окрім того, гості вечора зможуть почути уривок з української народної казки Дідова дочка у виконанні ведучої новин Факти на ICTV та національного марафону Єдині новини Оксани Гутцайт та ведучого Анатолія Бондаренко, який втілив прообраз Оха.