8 лютого відбулася презентація нових електронних послуг Diia Summit 2022, де показали оновлення сервісу Дія. Так, українці зможуть шерити техпаспорт авто, а пенсіонери отримають смартфони для доступу до електронних послуг та багато іншого.

Що показали на презентації Diia Summit 2022 – далі у матеріалі.

Відкрив презентацію президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що з моменту презентації сервісу у 2019 році зараз Дією користується 14 млн українців.

За словами Володимира Зеленського, “цілком нова реальність настала лише за два роки“.

– Так, це ще не цифрова держава на 100%, але точно не палеоліт, не середньовіччя і не 2018 рік, – заявив глава держави.

На заході відбувся запуск Дія.City – це спеціальний правовий режим, метою якого є створення комфортних умов для всіх, хто працює в ІТ-галузі. Це також позитивно вплине на економіку нашої країни.

– Завдяки Дія.City частка IT-компаній у ВВП нашої країни зросте з 4% до 10%, а прибуток галузі – до $16,5 млрд. Це дасть змогу Україні стати найбільшим IT-хабом Європи. Ми хочемо побудувати найзручнішу державу у світі щодо публічних послуг, але світ не стоїть на місці, – заявив Володимир Зеленський.

Уже навесні 2022 року всі вакциновані українці віком від 60 років отримають від держави нові сучасні смартфони. Далеко не всі люди похилого віку вміють і можуть користуватися смартфоном, так само як і інтернетом. Мета такої ініціативи – надати доступ до цифрових технологій усім громадянам України.

— Два роки тому ми запустили курси цифрової грамотності для людей похилого віку. А навесні запускаємо нову велику державну програму – всі вакциновані українці віком від 60 років отримають нові, сучасні смартфони та пільговий тариф, – сказав глава держави.

Уже з 8 лютого місце реєстрації в Україні можна змінити онлайн у кілька кліків. Більше не доведеться ходити кабінетами та стояти в чергах військкоматів та паспортних столів.

– Сьогодні йде у минуле найпопулярніше – це зміна місця реєстрації. Або зміна прописки, як кажуть у народі. Або пекло, як кажуть ті, хто хоч раз у житті змінював прописку, – сказав Володимир Зеленський.

У сервісі також з’явиться нова функція — українці зможуть проходити опитування, допомагаючи владі дізнатися свою думку.

– У Дії запускається послуга опитування – це перший масштабний інструмент електронної демократії. Для мільйонів громадян це можливість висловлювати свою позицію та впливати на рішення. Для держави – можливість швидко дізнатися думку людей з будь-яких питань у режимі реального часу та реальних цифр. Для всіх нас це практично старт цифрового народовладдя, заявив президент.

Також в Україні запрацює онлайн-шеринг техпаспорта авто. Запуск функції анонсував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За її допомогою можна буде ділитися документами зі своїми близькими та сім’єю, і робити це у найкоротші терміни. Більше не доведеться стояти у чергах СЦ МВС, щоби призначити належного водія.

Міністр цифрової трансформації також анонсував можливість створення довідки про несудимість. За даними Мінцифри, близько 1 млн довідок про несудимість видають щороку. Сам процес був доволі трудомістким. Тепер потрібний документ можна отримати за кілька кліків у програмі Дія.

В Україні через портал Дія реєстрація на будівництво стане автоматичною. Раніше послуга також надавалась на порталі, але чекати на розгляд доводилося 10 робочих днів. Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишев заявив, що зміни необхідні не лише для прискорення процесу отримання всіх необхідних документів, а й для боротьби з корупцією у цьому напрямі.

Також запрацювала електронна грошова допомога внутрішньо переміщеним особам без зміни даних. Тепер не потрібно ходити до чиновників із купою документів – отримати послугу можна у додатку Дія.