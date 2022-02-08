8 февраля состоялась презентация новых электронных услуг Diia Summit 2022, где показали обновления сервиса Дія. Так, украинцы смогут шерить техпаспорт авто, а пенсионеры получат смартфоны для доступа к электронным услугам и многое другое.

Что показали на презентации Diia Summit 2022 — далее в материале.

Открыл презентацию президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, с момента презентации сервиса в 2019 году, сейчас приложением Дія пользуются 14 млн украинцев.

По словам Владимира Зеленского, “совершенно новая реальность наступила всего за два года”.

– Да, это еще не цифровое государство на 100%, но уж точно не палеолит, не средневековье и не 2018 год, — заявил глава государства.

На мероприятии состоялся запуск Дія.City — это специальный правовой режим, цель которого — создать комфортные условия для всех, кто работает в ІТ-отрасли. Это также позитивно повлияет на экономику нашей страны.

– Благодаря Дія.City доля IT-компаний в ВВП нашей страны возрастет с 4% до 10%, а доход отрасли вырастет до $16,5 млрд. Это позволит Украине стать крупнейшим IT-хабом Европы. Мы хотим построить самое удобное государство в мире относительно публичных услуг, но мир не стоит на месте, — заявил Владимир Зеленский.

Уже весной 2022 года все вакцинированные украинцы старше 60 лет получат от государства новые современные смартфоны. Далеко не все пожилые люди умеют и могут пользоваться смартфоном, так же как и интернетом. Цель такой инициативы — предоставить доступ к цифровым технологиям всем гражданам Украины.

— Два года назад мы запустили курсы цифровой грамотности для пожилых людей. А весной запускаем новую обширную государственную программу – все вакцинированные украинцы старше 60 лет получат новые, современные смартфоны и льготный тариф, – сказал глава государства.

Уже с 8 февраля место регистрации в Украине можно изменить онлайн в несколько кликов. Больше не придется ходить по кабинетам и стоять в очередях военкоматов и паспортных столов.

— Сегодня уходит в прошлое самое популярное – это смена места регистрации. Или смена прописки, как говорят в народе. Или ад, как говорят те, кто хотя бы раз в жизни менял прописку, – сказал Владимир Зеленский.

В сервисе также появится новая функция — украинцы смогут проходить опросы, помогая властям узнать свое мнение.

– В приложении Дія запускается услуга опроса – это первый масштабный инструмент электронной демократии. Для миллионов граждан это возможность выражать свою позицию и влиять на решения. Для государства – возможность быстро узнать мнение людей по любым вопросам в режиме реального времени и реальных цифр. Для всех нас – это практически старт цифрового народовластия, – заявил президент.

Также в Украине заработает онлайн шеринг техпаспорта авто. Запуск функции анонсировал министр цифровой трансформации Михаил Федоров. С ее помощью можно будет делиться документами со своими близкими и семьей, и делать это в кратчайшие сроки. Больше не придется стоять в очередях СЦ МВД, чтобы назначить надлежащего пользователя.

Министр цифровой трансформации также анонсировал возможность генерации справки о несудимости. По данным Минцифры, около 1 млн справок о несудимости выдают ежегодно. Сам процесс был достаточно трудоемким. Теперь необходимый документ можно получить за несколько кликов в приложении Дія.

В Украине через портал Дія регистрация на строительство станет автоматической. Ранее услуга также предоставлялась на портале, но ждать рассмотрения нужно было 10 рабочих дней. Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев заявил, что изменения необходимы не только для ускорения процесса получения всех необходимых документов, но и для борьбы с коррупцией в этом направлении.

Также заработала электронная денежная помощь внутренне перемещенным лицам без изменения данных. Теперь не нужно ходить к чиновникам с кучей документов — получить услугу можно в приложении Дія.