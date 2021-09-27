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Інтернет

23 роки компанії Google – новий дудл 27 вересня

27 Вересня, 06:57 Валентина Летяк
Дудл Гугл

Торт зі свічкою і цифрою 23 – компанія Google створила анімований дудл до свого чергового Дня народження.

Одна випадкова зустріч двох учених-інформатиків змінила інтернет і життя мільйонів людей. У 1997 році аспіранту Стенфордського університету Сергію Бріну доручили показати кампус Ларрі Пейджу, який розглядав його для вступу до аспірантури.

І вже наступного року два співзасновники Google створили найпопулярнішу пошукову систему в світі. У 1998 році офіційно народилася компанія Google, яка зараз володіє також YouTube і Blogger. Вона була розташована в гаражі подруги засновників Менло-Парку (штат Каліфорнія).

Нині штаб-квартира корпорації знаходиться у Кремнієвій долині, представництва компанія є в Європі та Азії.

Кожен день Google виконує мільярди пошукових запитів більш ніж 150 мовами по всьому світу.

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Теги
Google , Дудл
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