Торт зі свічкою і цифрою 23 – компанія Google створила анімований дудл до свого чергового Дня народження.

Одна випадкова зустріч двох учених-інформатиків змінила інтернет і життя мільйонів людей. У 1997 році аспіранту Стенфордського університету Сергію Бріну доручили показати кампус Ларрі Пейджу, який розглядав його для вступу до аспірантури.

І вже наступного року два співзасновники Google створили найпопулярнішу пошукову систему в світі. У 1998 році офіційно народилася компанія Google, яка зараз володіє також YouTube і Blogger. Вона була розташована в гаражі подруги засновників Менло-Парку (штат Каліфорнія).

Нині штаб-квартира корпорації знаходиться у Кремнієвій долині, представництва компанія є в Європі та Азії.

Кожен день Google виконує мільярди пошукових запитів більш ніж 150 мовами по всьому світу.