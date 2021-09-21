Осіннє рівнодення 2021: Google створив новий дудл і побажав українцям щасливої осені

У 2021 році на 22 вересня припало осіннє рівнодення. Із цієї нагоди Google випустив гармонійний дудл.

На яскравому дудлі зображений осінній їжачок, який усміхнено крокує вперед на зустріч чарівній порі року.

День осіннього рівнодення – це день коли осінь повноправно вступає в свої права у північній півкулі Землі. Так, тривалість дня помітно зменшується, а ніч стає довшою.

Чому Google привітав українців з осінню 22-го вересня

Усі ми добре знаємо, що одна з чотирьох пір року – осінь – розпочинається з 1 вересня. Однак астрономічні експерти схиляються до іншої думки.

Адже астрономічна осінь починається саме з осіннього рівнодення, тобто 22–23 вересня і триває аж до зимового сонцестояння – 21-22 грудня.

Цікаво, що у цей час для жителів південної півкулі Землі настає весняне рівнодення. Воно приносить людям потепління, тоді як у північній півкулі починає панувати холод.

За даними астрологів, цього дня сонце розташовується над екватором Землі. Таким чином півкулі планети отримують однакову кількість сонячного світла, і тривалість дня та ночі також одинакова. Потім денне світло стрімко зменшуватиметься.

Астрологи рекомендують до дня осіннього рівнодення завершити усі важливі справи і скласти плани на майбутнє.

Також у цей день прийнято пригощати рідних і близьких кашею із зерна нового врожаю, пирогами з яблуками і медом, щоб урожай наступного року був багатим.