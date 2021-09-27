Торт со свечкой и цифрой 23 – компания Google создала анимированный дудл ко своему очередному Дню рождения.

Одна случайная встреча двух ученых-информатиков изменила интернет и жизни миллионов людей. В 1997 году аспиранту Стэнфордского университета Сергею Брину поручили показать кампус Ларри Пейджу, который рассматривал его для поступления в аспирантуру.

И уже в следующем году два соучредителя Google создали самую популярную поисковую систему в мире. В 1998 году официально родилась компания Google, которая сейчас владеет также YouTube и Blogger. Она была расположена в гараже подруги основателей в Менло-Парке (штат Калифорния).

Сейчас штаб-квартира корпорации находится в Кремниевой долине, представительства компания имеем в Европе и Азии.

Каждый день Google выполняет миллиарды поисковых запросов на более чем 150 языках по всему миру.