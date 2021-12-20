Перший день зими у Північній півкулі відзначений зимовим сонцестоянням, яке у 2021 році відбудеться у вівторок, 21 грудня, о 10:59 за східним часом. Що відбувається у день зимового сонцестояння і чому воно таке важливе, читайте в матеріалі.

Що таке сонцестояння

Перші люди на Землі знали, що шлях сонця небом, тривалість світлового дня і місця сходу та заходу сонця регулярно змінюються протягом року. Вони збудували пам’ятники, як-от Стоунхендж в Англії та Мачу-Пікчу в Перу, щоб стежити за щорічним прогресом сонця.

Але сьогодні ми бачимо сонцестояння по-іншому. Ми можемо побачити це з космосу і знаємо, що сонцестояння – це астрономічна подія. Явище, яке викликане нахилом осі Землі та її орбітальним рухом навколо Сонця.

У грудневе сонцестояння Земля розташована так, що сонце залишається поза горизонтом Північного полюса. Тим часом у всіх місцях на північ від екватора тривалість дня менше 12 годин. Для нас, мешканців північної частини Землі, найкоротший день припадає на день сонцестояння. Після зимового сонцестояння дні стануть довшими, а ночі коротшими. Це сезонне зрушення, яке помічають майже всі.

Що відбувається під час сонцестояння

Для всіх істот Землі немає нічого важливішого за тривалість світлового дня. Зрештою, сонце – це головне джерело світла та тепла на Землі.

У Північній півкулі ви помітите пізні світанки і ранні заходи, низьку дугу сонця, що перетинає небо щодня, і те, наскільки низько сонце з’являється в небі в місцевий полудень. Подивіться і на свою полуденну тінь. Під час грудневого сонцестояння це ваша найдовша полуденна тінь у році.

У Південній півкулі все навпаки. Світанок настає рано, сутінки настають пізно, сонце високо, і це ваша найкоротша полуденна тінь на рік.

Під час зимового сонцестояння слідкуйте за пізніми світанками, ранніми заходами сонця і низькою дугою сонця по небу щодня. Зверніть увагу на свою полуденну тінь, найдовшу в році. Тим часом під час літнього сонцестояння – тіні короткі.

Чому ранній захід сонця не настає в найкоротший день

Грудневе сонцестояння відзначає найкоротший день року в Північній півкулі та найдовший день у Південній півкулі. Але найраніший захід – або ранній схід сонця, якщо ви перебуваєте на південь від екватора – відбувається до грудневого сонцестояння.

Замість того, щоб зосереджуватися на часі заходу сонця або сходу сонця, ключ криється в тому, що називається істинним сонячним полуднем, тобто часом доби, коли сонце досягає найвищої точки у своїй подорожі небом.

На початку грудня істинний сонячний полудень настає майже на 10 хвилин раніше, ніж під час сонцестояння близько 21 грудня. Цей полудень настає пізніше під час сонцестояння, як і час сходу та заходу сонця.

Саме ця невідповідність між часом на годиннику і часом сонця призводить до того, що ранній захід сонця в Північній півкулі і ранній схід сонця в Південній півкулі передують грудневому сонцестоянню.

Що робити 21 грудня

Зазвичай в цей день прийнято ворожити, щоб наступний рік був щасливим та вдалим. Зимове сонцестояння є найвдалішим днем для весілля. Доброю прикметою вважається пустити якомога більше тепла у дім – наприклад запалити свічки, розтопити камін, чи заварити гарячий чай або каву. У цей день бажано якомога раніше прокинутися та зустріти схід сонця.