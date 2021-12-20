Первый день зимы в Северном полушарии отмечен зимним солнцестоянием, которое в 2021 году состоится во вторник, 21 декабря, в 10.59 по восточному времени. Что происходит в день зимнего солнцестояния и почему оно так важно, читайте в материале.

Что такое солнцестояние

Первые люди на Земле знали, что путь солнца по небу, продолжительность светового дня и места восхода и заката регулярно меняются в течение года. Они построили памятники, такие как Стоунхендж в Англии и Мачу-Пикчу в Перу, чтобы следить за ежегодным прогрессом солнца.

Но сегодня мы видим солнцестояние по-другому. Мы можем увидеть это из космоса и знаем, что солнцестояние – это астрономическое событие. Явление, вызванное наклоном оси Земли и ее орбитальным движением вокруг Солнца.

В декабрьское солнцестояние Земля расположена так, что солнце остается вне горизонта Северного полюса. Между тем, во всех местах к северу от экватора продолжительность дня менее 12 часов. Для нас, обитателей северной части Земли, самый короткий день приходится на день солнцестояния. После зимнего солнцестояния дни станут длиннее, а ночи короче. Это сезонный сдвиг, который подмечают почти все.

Что происходит во время солнцестояния

Для всех существ Земли нет ничего важнее продолжительности светового дня. Наконец, солнце – это главный источник света и тепла на Земле.

В Северном полушарии вы заметите поздние рассветы и ранние закаты, низкую дугу солнца, пересекающую небо каждый день, и то, сколь низко солнце появляется в небе в местный полдень. Посмотрите и на свою полуденную тень. Во время декабрьского солнцестояния это ваша самая длинная полуденная тень в году.

В Южном полушарии все наоборот. Рассвет наступает рано, сумерки наступают поздно, солнце высоко, и это ваша кратчайшая полуденная тень в год.

Во время зимнего солнцестояния следите за поздними рассветами, ранними закатами и низкой дугой солнца по небу каждый день. Обратите внимание на свою полуденную тень, самую длинную в году. Тем временем во время летнего солнцестояния – тени короткие.

Почему ранний закат не наступает в самый короткий день

Декабрьское солнцестояние отмечает самый короткий день в Северном полушарии и самый длинный день в Южном полушарии. Но самый ранний закат — или ранний восход солнца, если вы находитесь к югу от экватора — происходит до декабрьского солнцестояния.

Вместо того, чтобы сосредотачиваться на времени заката или восхода солнца, ключ кроется в том, что называется истинным солнечным полднем, то есть временем суток, когда солнце достигает высочайшей точки в своем путешествии по небу.

В начале декабря настоящий солнечный полдень наступает почти на 10 минут раньше, чем во время солнцестояния около 21 декабря. Этот полдень наступает позже во время солнцестояния, как и время восхода и заката.

Именно это несоответствие между временем на часах и временем солнца приводит к тому, что ранний закат в Северном полушарии и ранний восход солнца в Южном полушарии предшествуют декабрьскому солнцестоянию.

Что делать 21 декабря

Обычно в этот день принято гадать, чтобы следующий год был счастливым и удачным. Зимнее солнцестояние является самым удачным свадебным днем. Хорошей приметой считается пустить как можно больше тепла в дом — например, зажечь свечи, растопить камин, или заварить горячий чай или кофе. В этот день желательно как можно раньше проснуться и встретить восход солнца.