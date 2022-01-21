З нагоди Дня Соборності України в Києві відбудуться меморіальні заходи, національно-патріотичні проекти, тематичні виставки та мистецькі акції тощо.

План заходів до Дня Соборності України 2022:

22 січня – церемонії урочистого покладання квітів до пам’ятників Т. Г. Шевченку та М. С. Грушевському.

22 січня – акція Живий ланцюг Соборності на мосту Патона.

21-22 січня – урочистості з нагоди Дня Соборності України за участю представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, учасників АТО/ООС у Донецькій та Луганській областях, громадських і релігійних організацій, представників закордонного українства, діячів науки та культури тощо, проходитимуть в усіх районах Києва.

До 25 січня – книжкова виставка Соборна Україна: від ідеї до життя у Міській спеціалізованій молодіжній бібліотеці Молода гвардія.

20 січня – лекція День Соборності України у публічній бібліотеці ім. Лесі Українки.

20 січня – фотовиставка Україна – єдина! у Національному історико-архітектурному музеї Київська фортеця.

21 січня – години державності Нам берегти тебе, Соборну і Єдину в Центральній бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка.

22 січня – релігійні громади м. Києва проводитимуть молебні за єдність Української держави.

Із 17 до 22 січня – тематичні уроки, години та зустрічі в навчальних закладах Києва.

21 січня – літературно-музична композиція Соборна країна навіки єдина! в Національному історико-архітектурному музеї Київська фортеця.

Із 18 до 22 січня – міський етап Всеукраїнського фотоконкурсу Україна – це ми!.

21 січня – освітньо-просвітницький захід Соборна Україна – моя Гідність у музеї Становлення української нації.

Із 21 січня до 6 лютого – виставка архівних документів До Дня Соборності України в читальній залі Державного архіву Києва.

Крім того, протягом усього року на сайті Державного архіву Києва триватиме виставка архівних документів до 100-річчя проголошення незалежності УНР і з нагоди проголошення IV Універсалу Української Центральної Ради.