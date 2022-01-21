Ко Дню Соборности Украины в Киеве пройдут мемориальные мероприятия, национально-патриотические проекты, тематические выставки и художественные акции.

План мероприятий ко Дню Соборности Украины 2022:

22 января – церемонии торжественного возложения цветов к памятникам Т. Г. Шевченко и М. С. Грушевскому.

22 января – акция Живая цепь Соборности на мосту Патона.

21-22 января — торжества по случаю Дня Соборности Украины с участием представителей органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, участников АТО/ООС в Донецкой и Луганской областях, общественных и религиозных организаций, представителей зарубежного украинства, деятелей науки и культуры, будут проходить во всех районах Киева.

До 25 января – книжная выставка Соборная Украина: от идеи в жизнь в Городской специализированной молодежной библиотеке Молодая гвардия.

20 января – лекция День Соборности Украины в публичной библиотеке им. Леси Украинки.

20 января – фотовыставка Украина – единая! в Национальном историко-архитектурном музее Киевская крепость.

21 января – часы государственности Нам беречь тебя, Соборную и Единую в Центральной библиотеке им. Т. Г. Шевченко.

22 января – религиозные общины Киева будут проводить молебны за единство Украинского государства.

С 17 по 22 января — тематические уроки, часы и встречи в учебных заведениях Киева.

21 января – литературно-музыкальная композиция Соборная страна навеки едина! в Национальном историко-архитектурном музее Киевская крепость.

С 18 по 22 января — городской этап Всеукраинского фотоконкурса Украина – это мы!

21 января – образовательно-просветительское мероприятие Соборная Украина – мое Достоинство в музее Становление украинской нации.

С 21 января по 6 февраля — выставка архивных документов Ко Дню Соборности Украины в читальном зале Государственного архива Киева.

Кроме того, в течение всего года на сайте Государственного архива Киева продлится выставка архивных документов к 100-летию провозглашения независимости УНР и по случаю провозглашения IV Универсала Украинского Центральной Рады.