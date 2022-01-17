День Соборності України щороку відзначають 22 січня, цьогоріч свято припадає на суботу.

Саме цього дня в 1919 році проголосили Акт Злуки Української Народної Республіки (УНР) та Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР).

День Соборності – одне із найзнаковіших свят українського державотворення. На офіційному рівні його почали відзначати лише з 1999 року.

У 2011 році свято скасували, а натомість встановили День Соборності і Свободи України. Але у 2014 році свято відновили як День Соборності України.

Попри статус державного свята, згідно за законодавством, День Соборності України не є вихідним днем.

Історія Дня Соборності

22 січня 1918 року було підписано IV універсал Центральної ради, за яким Українська Народна Республіка стала суверенною і незалежною державою. Західноукраїнська Народна Республіка була проголошена у листопаді того ж року.

Об’єднання цих двох республік відбулося саме 22 січня 1919 року.

В Акті злуки проголошувалось, що ЗУНР має непохитний намір злитись у найкоротший термін в одну державу з УНР. А Українська Народна Республіка проголосила, що вона дає згоду на приєднання території та населення ЗУНР до своєї.

День Соборності вперше відсвяткували 22 січня 1939 року в Хусті. Тоді це місто було столицею Карпатської України – чехословацької автономії. Цього дня відбулася маніфестація населення під синьо-жовтими прапорами. Відтоді пішли традиції святкування Дня Соборності.

Традиції до Дня Соборності

Головна традиція у День Соборності – утворення людьми так званого живого ланцюга. Вперше таку акцію провели у 1990 році. Тоді українці, взявшись за руки, утворили суцільний ланцюг від Києва до Львова. Це стало символом єднання українського народу та прагнення до свободи.

Починаючи з 2000 року кияни щороку в День Соборності України вздовж моста Патона створюють живий ланцюг, яким символічно з’єднують два береги Дніпра. Подібні акції також влаштовують у різних містах України.