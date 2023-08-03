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Згідно з календарем: скільки вихідних буде у вересні 2023

3 Серпня 2023, 07:35
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Выходные дни в сентябре 2023, осень
Джерело: Pexels

У вересні на українців чекає 10 вихідних днів. Додаткових вікендів не передбачається, оскільки в перший місяць осені немає свят, завдяки яким вони могли б бути. Крім того, у воєнний час усі додаткові вихідні скасовано.

Виходить, що вихідні дні у вересні 2023 будуть згідно з календарем – суботи та неділі.

Вихідні дні у вересні 2023

  • 2-3 вересня
  • 9-10 вересня
  • 16-17 вересня
  • 23-24 вересня
  • 30-1 вересня

Зазначимо, у перший місяць осені українці відначать багато міжнародних і професійних свят. Так, уже 1 вересня ми відзначатимемо День знань.

Також є кілька великих релігійних свят, які віряни відзначать за новоюліанським календарем, що набуває чинності з першого дня осені. Так, згідно з ним Різдво Пресвятої Богородиці припадає на 8 вересня, замість 21-го, а Воздвиження Хреста Господнього на 14 вересня, замість 27-го.

Детальний календар свят на вересень 2023 – дивіться на Фактах ICTV.

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