У вересні на українців чекає 10 вихідних днів. Додаткових вікендів не передбачається, оскільки в перший місяць осені немає свят, завдяки яким вони могли б бути. Крім того, у воєнний час усі додаткові вихідні скасовано.
Виходить, що вихідні дні у вересні 2023 будуть згідно з календарем – суботи та неділі.
Вихідні дні у вересні 2023
- 2-3 вересня
- 9-10 вересня
- 16-17 вересня
- 23-24 вересня
- 30-1 вересня
Зазначимо, у перший місяць осені українці відначать багато міжнародних і професійних свят. Так, уже 1 вересня ми відзначатимемо День знань.
Також є кілька великих релігійних свят, які віряни відзначать за новоюліанським календарем, що набуває чинності з першого дня осені. Так, згідно з ним Різдво Пресвятої Богородиці припадає на 8 вересня, замість 21-го, а Воздвиження Хреста Господнього на 14 вересня, замість 27-го.
Детальний календар свят на вересень 2023 – дивіться на Фактах ICTV.