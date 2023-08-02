У вересні 2023 віряни відзначать кілька важливих релігійних свят. Йдеться про Різдво Пресвятої Богородиці та Воздвиження Хреста Господнього, проте відсвяткують їх у нові дати у зв’язку з переходом на новоюліанський календар, що набуває чинності з першого дня осені.
До слова, раніше у вересні також святкували Усікновення глави Іоанна Предтечі – 11 числа, тепер же дата святкування – 29 серпня.
Факти ICTV склали детальний церковний календар на вересень 2023, щоби ви змогли з ним ознайомитися і знати, коли і яке свято відзначають.
Список релігійних свят на вересень 2023
- 1 вересня – Мученика Андрія Стратилата і з ним 2 593 мучеників
- 7 вересня – Передсвяткування Різдва Пресвятої Богородиці
- 8 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці, Стрітення Володимирської ікони Пресвятої Богородиці, Мучеників Адріана і Наталії
- 13 вересня – Передсвяткування Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього
- 14 вересня – Воздвиження Хреста Господнього
- 19 вересня – Києво-Братської ікони Божої Матері
- 29 вересня – Ікони Божої Матері, іменованої Призри на смирення
- 30 вересня – Мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії