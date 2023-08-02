У вересні 2023 віряни відзначать кілька важливих релігійних свят. Йдеться про Різдво Пресвятої Богородиці та Воздвиження Хреста Господнього, проте відсвяткують їх у нові дати у зв’язку з переходом на новоюліанський календар, що набуває чинності з першого дня осені.

До слова, раніше у вересні також святкували Усікновення глави Іоанна Предтечі – 11 числа, тепер же дата святкування – 29 серпня.

Факти ICTV склали детальний церковний календар на вересень 2023, щоби ви змогли з ним ознайомитися і знати, коли і яке свято відзначають.

Список релігійних свят на вересень 2023