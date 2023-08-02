Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Свята в Україні

За новими датами: які свята віряни відзначать у вересні 2023

2 Серпня 2023, 07:40
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Церква, храм, календарь церковных праздников на сентябрь 2023
Джерело: Pexels

У вересні 2023 віряни відзначать кілька важливих релігійних свят. Йдеться про Різдво Пресвятої Богородиці та Воздвиження Хреста Господнього, проте відсвяткують їх у нові дати у зв’язку з переходом на новоюліанський календар, що набуває чинності з першого дня осені.

До слова, раніше у вересні також святкували Усікновення глави Іоанна Предтечі – 11 числа, тепер же дата святкування – 29 серпня.

Факти ICTV склали детальний церковний календар на вересень 2023, щоби ви змогли з ним ознайомитися і знати, коли і яке свято відзначають.

Список релігійних свят на вересень 2023

  • 1 вересня – Мученика Андрія Стратилата і з ним 2 593 мучеників
  • 7 вересня – Передсвяткування Різдва Пресвятої Богородиці
  • 8 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці, Стрітення Володимирської ікони Пресвятої Богородиці, Мучеників Адріана і Наталії
  • 13 вересня – Передсвяткування Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього
  • 14 вересня – Воздвиження Хреста Господнього
  • 19 вересня – Києво-Братської ікони Божої Матері
  • 29 вересня – Ікони Божої Матері, іменованої Призри на смирення
  • 30 вересня – Мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії
Читайте також:
сентябрь, осень, вересень, осіньПрофесійні, міжнародні, церковні: які свята українці відзначать у вересні 2023

Теги
Календар Свята
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь