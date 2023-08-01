У вересні українці відзначать чимало свят. На нас чекають професійні, міжнародні та церковні дати, які, до речі, у зв’язку з переходом на юліанський календар відзначатимуться в інший день, ніж раніше.

Перший місяць осені розпочнеться з Дня знань, далі буде День нотаріату, підприємця, українського кіно тощо. Різдво Пресвятої Богородиці віряни відзначать 8 вересня, замість 21-го, а Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня, замість 27-го.

Факти ICTV склали для вас детальний календар свят на вересень 2023, щоб ви змогли з ним ознайомитися і знати, коли і яка дата відзначається.

Календар свят на вересень 2023