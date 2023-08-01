У вересні українці відзначать чимало свят. На нас чекають професійні, міжнародні та церковні дати, які, до речі, у зв’язку з переходом на юліанський календар відзначатимуться в інший день, ніж раніше.
Перший місяць осені розпочнеться з Дня знань, далі буде День нотаріату, підприємця, українського кіно тощо. Різдво Пресвятої Богородиці віряни відзначать 8 вересня, замість 21-го, а Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня, замість 27-го.
Факти ICTV склали для вас детальний календар свят на вересень 2023, щоб ви змогли з ним ознайомитися і знати, коли і яка дата відзначається.
Календар свят на вересень 2023
- 1 вересня – День знань
- 2 вересня – День нотаріату
- 3 вересня – День підприємця
- 8 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці, Міжнародний день грамотності, Міжнародний день солідарності журналістів
- 9 вересня – Міжнародний день краси, День тестувальника, День дизайнера-графіка, День українського кіно, День фізкультури і спорту
- 10 вересня – День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості, День танкістів, Всесвітній день запобігання самогубствам
- 13 вересня – День програміста
- 14 вересня – Воздвиження Хреста Господнього
- 15 вересня – Міжнародний день демократії
- 16 вересня – Міжнародний день охорони озонового шару, День фармацевтичного працівника, День винахідника і раціоналізатора
- 17 вересня – День працівника лісу, День рятувальника
- 20 вересня – День HR-менеджера, День рекрутера
- 21 вересня – Міжнародний день миру
- 22 вересня – День партизанської слави
- 24 вересня – День машинобудівника
- 27 вересня – День туризму, День вихователя і всіх дошкільних працівників
- 30 вересня – День усиновлення, Міжнародний день перекладача, Всеукраїнський день бібліотек