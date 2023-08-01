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Професійні, міжнародні, церковні: які свята українці відзначать у вересні 2023

1 Серпня 2023, 07:30
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
сентябрь, осень, вересень, осінь
Джерело: Pexels

У вересні українці відзначать чимало свят. На нас чекають професійні, міжнародні та церковні дати, які, до речі, у зв’язку з переходом на юліанський календар відзначатимуться в інший день, ніж раніше.

Перший місяць осені розпочнеться з Дня знань, далі буде День нотаріату, підприємця, українського кіно тощо. Різдво Пресвятої Богородиці віряни відзначать 8 вересня, замість 21-го, а Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня, замість 27-го.

Факти ICTV склали для вас детальний календар свят на вересень 2023, щоб ви змогли з ним ознайомитися і знати, коли і яка дата відзначається.

Календар свят на вересень 2023

  • 1 вересня – День знань
  • 2 вересня – День нотаріату
  • 3 вересня – День підприємця
  • 8 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці, Міжнародний день грамотності, Міжнародний день солідарності журналістів
  • 9 вересня – Міжнародний день краси, День тестувальника, День дизайнера-графіка, День українського кіно, День фізкультури і спорту
  • 10 вересня – День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості, День танкістів, Всесвітній день запобігання самогубствам
  • 13 вересня – День програміста
  • 14 вересня – Воздвиження Хреста Господнього
  • 15 вересня – Міжнародний день демократії
  • 16 вересня – Міжнародний день охорони озонового шару, День фармацевтичного працівника, День винахідника і раціоналізатора
  • 17 вересня – День працівника лісу, День рятувальника
  • 20 вересня – День HR-менеджера, День рекрутера
  • 21 вересня – Міжнародний день миру
  • 22 вересня – День партизанської слави
  • 24 вересня – День машинобудівника
  • 27 вересня – День туризму, День вихователя і всіх дошкільних працівників
  • 30 вересня – День усиновлення, Міжнародний день перекладача, Всеукраїнський день бібліотек
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