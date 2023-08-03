В сентябре украинцев ждет 10 выходных дней. Дополнительных уикэндов не предусматривается, поскольку в первый месяц осени нет праздников, благодаря которым они могли бы быть. Кроме того, в военное время все дополнительные выходные отменены.

Получается, что выходные дни в сентябре 2023 будут согласно календарю — субботы и воскресенья.

Выходные дни в сентябре 2023

2-3 сентября

9-10 сентября

16-17 сентября

23-24 сентября

30-1 сентября

Отметим, в первый месяц осени украинцы отпразднуют много международный и профессиональных праздников. Так, уже 1 сентября мы будет отмечать День знаний.

Также есть несколько больших религиозных праздников, который верующие отметят по новоюлианскому календарю, который вступает в силу с первого дня осени. Так, согласно нему Рождество Пресвятой Богородицы приходится на 8 сентября, вместо 21-го, а Воздвижение Креста Господня на 14 сентября, вместо 27-го.

Детальный календарь праздников на сентябрь 2023 — смотрите на Фактах ICTV.