В сентябре украинцев ждет 10 выходных дней. Дополнительных уикэндов не предусматривается, поскольку в первый месяц осени нет праздников, благодаря которым они могли бы быть. Кроме того, в военное время все дополнительные выходные отменены.
Получается, что выходные дни в сентябре 2023 будут согласно календарю — субботы и воскресенья.
Выходные дни в сентябре 2023
- 2-3 сентября
- 9-10 сентября
- 16-17 сентября
- 23-24 сентября
- 30-1 сентября
Отметим, в первый месяц осени украинцы отпразднуют много международный и профессиональных праздников. Так, уже 1 сентября мы будет отмечать День знаний.
Также есть несколько больших религиозных праздников, который верующие отметят по новоюлианскому календарю, который вступает в силу с первого дня осени. Так, согласно нему Рождество Пресвятой Богородицы приходится на 8 сентября, вместо 21-го, а Воздвижение Креста Господня на 14 сентября, вместо 27-го.
Детальный календарь праздников на сентябрь 2023 — смотрите на Фактах ICTV.