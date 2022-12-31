Уже в ніч із 31 грудня на 1 січня ми зустрінемо Новий рік 2023. Опівночі кожен, у кого є така можливість, підніме наповнені келихи і загадає заповітне бажання.

У цей чарівний період потрібно вітати одне одного, бажаючи щастя в наступному році, і дарувати подарунки. За столом збираються сім’ями або близькими друзями, а тому не обійтися і без тостів. Говорити їх потрібно щиро і від душі.

Факти ICTV підготували добірку тостів на Новий рік 2023, які можна сказати рідним і близьким у святкову ніч.

Зараз дивляться

***

Вип’єм перший тост за тих,

Хто приносить нам всім мир.

Другу чарку ми піднімем

За усіх, хто буде вільним.

Третій келих піднімаю,

Бо здоров’я всім бажаю.

Четверта чарка — хоч би що,

В світі правило добро!

П’ята чарка — як у землю!

Вороги щоб йшли за нею.

Шосту п’ю за рідних й близьких

І вклоняюся їм низько.

Сьома чарка — це за друзів,

Щоб не жили ви у тузі.

Восьма суто за країну,

Вільну, гарну й дуже сильну!

Тут й дев’ята підозріла,

А вона — за душу й віру.

П’ю десятий свій бокал,

Щоб ворог спокою не знав!

На доріжку п’ємо дружно

За рік Новий і за Залужного!

***

У цю казкову ніч

Збудуться бажання!

Хай рік Кролика принесе

Радість, процвітання.

В будинку вашому назавжди

Щастя хай оселиться

Мир, багатство і любов

Намете метелиця!

***

В пору цю, коли падає сніг

І морози чимдуж припікають,

Знов на землю спішить Новий рік –

З ним сердечно усіх вас вітаю.

Хай моїх поздоровлень потік

У серцях ваших лунко роздасться

І хай вам прийдешній рік

Принесе лише радість та щастя.

***

Хай у вас все буде файно:

Хліб на полі, сало в стайні,

Все усміхнена мармиза,

Нехай вас обійде криза!

Хай біда минає боком

Щастя вам! З Новим роком!

***

Хай днів різдвяно-новорічних

Не змарновано буде й секунди!

І щастя вогні, розпалені в січні,

Хай горять до наступного грудня!

***

Нехай усе, що щастям зветься,

На Новий рік в ваш дім ввійде,

Нехай здоров’я і кохання

Новий рік вам принесе.

Нехай різдвяна коляда

Дарує усмішок багато,

Додасть вам настрою й тепла

Відчуйте, що настало свято!

***

Хай рік Новий дає надій,

Здоров’я, здійснення мрій,

Прибутків вам, автівку, дім

І море щастя в домі тім,

Тепла та ніжності в родині

Та миру в нашій Україні!