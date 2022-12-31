Уже в ніч із 31 грудня на 1 січня ми зустрінемо Новий рік 2023. Опівночі кожен, у кого є така можливість, підніме наповнені келихи і загадає заповітне бажання.
У цей чарівний період потрібно вітати одне одного, бажаючи щастя в наступному році, і дарувати подарунки. За столом збираються сім’ями або близькими друзями, а тому не обійтися і без тостів. Говорити їх потрібно щиро і від душі.
Факти ICTV підготували добірку тостів на Новий рік 2023, які можна сказати рідним і близьким у святкову ніч.
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Вип’єм перший тост за тих,
Хто приносить нам всім мир.
Другу чарку ми піднімем
За усіх, хто буде вільним.
Третій келих піднімаю,
Бо здоров’я всім бажаю.
Четверта чарка — хоч би що,
В світі правило добро!
П’ята чарка — як у землю!
Вороги щоб йшли за нею.
Шосту п’ю за рідних й близьких
І вклоняюся їм низько.
Сьома чарка — це за друзів,
Щоб не жили ви у тузі.
Восьма суто за країну,
Вільну, гарну й дуже сильну!
Тут й дев’ята підозріла,
А вона — за душу й віру.
П’ю десятий свій бокал,
Щоб ворог спокою не знав!
На доріжку п’ємо дружно
За рік Новий і за Залужного!
***
У цю казкову ніч
Збудуться бажання!
Хай рік Кролика принесе
Радість, процвітання.
В будинку вашому назавжди
Щастя хай оселиться
Мир, багатство і любов
Намете метелиця!
***
В пору цю, коли падає сніг
І морози чимдуж припікають,
Знов на землю спішить Новий рік –
З ним сердечно усіх вас вітаю.
Хай моїх поздоровлень потік
У серцях ваших лунко роздасться
І хай вам прийдешній рік
Принесе лише радість та щастя.
***
Хай у вас все буде файно:
Хліб на полі, сало в стайні,
Все усміхнена мармиза,
Нехай вас обійде криза!
Хай біда минає боком
Щастя вам! З Новим роком!
***
Хай днів різдвяно-новорічних
Не змарновано буде й секунди!
І щастя вогні, розпалені в січні,
Хай горять до наступного грудня!
***
Нехай усе, що щастям зветься,
На Новий рік в ваш дім ввійде,
Нехай здоров’я і кохання
Новий рік вам принесе.
Нехай різдвяна коляда
Дарує усмішок багато,
Додасть вам настрою й тепла
Відчуйте, що настало свято!
***
Хай рік Новий дає надій,
Здоров’я, здійснення мрій,
Прибутків вам, автівку, дім
І море щастя в домі тім,
Тепла та ніжності в родині
Та миру в нашій Україні!