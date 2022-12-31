Уже в ночь с 31 декабря на 1 января мы встретим Новый год 2023. В полночь каждый, у кого есть такая возможность, поднимет наполненные бокалы и загадает заветное желание.

В этот волшебный период принято поздравлять друг друга, желая счастья в следующем году, и дарить подарки. За столом собираются семьями или близкими друзьями, а значит — не обойтись и без тостов. Говорить их нужно искренне и от души.

Факты ICTV подготовили подборку тостов на Новый год 2023, которые можно сказать родным и близким в праздничную ночь.

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***

Так, друзья, собрались дружно,

Буду вас я поздравлять

С Новым годом, с новым счастьем,

Вам достатка всем желать!

А еще вам всем — здоровья.

Не болейте никогда.

За успех и за удачу

Выпить нужно нам до дна!



***

С Новым годом поздравляю!

И в год Кролика желаю

И здоровья, и достатка,

И во всех делах порядка!

***

Бокалы налиты, и снова,

За стрелкой минутной следя,

Мы ждем новогоднего слова.

Так выпьем за счастье, друзья!

С Новым годом!

***

Давайте выпьем за невзгоды,

Чтоб стороной они прошли,

Чтоб к нам они не приходили,

Чтобы не портили нам дни!

Чтоб Новый год был самым ярким,

Чтобы сбывались все мечты,

Чтоб ни о чем не сожалели,

Чтобы дела все в гору шли!

Давайте выпьем за везенье,

Чтоб Новый год его принес,

Чтоб он исполнил все желанья

И беды прочь от нас унес!



***

Кролик у порога,

Счастье нам несет.

С Новым годом, люди.

Пусть вам повезет!

***

Что вам пожелать?

Новый год — встречать,

Друзей — не забывать!

Радостям — быть!

Горести — забыть!

Зарплате — расти,

Любви — цвести!

Мечтам — сбываться,

А самим — не расслабляться!

***

Пусть бокалы звенят,

Пусть искрится вино,

Пусть ночной звездопад

К нам стучится в окно.

В эту лунную ночь

Без улыбок нельзя,

Боль и горести — прочь!

С Новым годом, друзья!