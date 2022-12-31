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За ВСУ и Залужного! Тосты на Новый год 2023

31 декабря 2022, 11:33
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Тости на Новий рік 2023
Источник: Pexels

Уже в ночь с 31 декабря на 1 января мы встретим Новый год 2023. В полночь каждый, у кого есть такая возможность, поднимет наполненные бокалы и загадает заветное желание.

В этот волшебный период принято поздравлять друг друга, желая счастья в следующем году, и дарить подарки. За столом собираются семьями или близкими друзьями, а значит — не обойтись и без тостов. Говорить их нужно искренне и от души.

Факты ICTV подготовили подборку тостов на Новый год 2023, которые можно сказать родным и близким в праздничную ночь.

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***

Так, друзья, собрались дружно,
Буду вас я поздравлять
С Новым годом, с новым счастьем,
Вам достатка всем желать!

А еще вам всем — здоровья.
Не болейте никогда.
За успех и за удачу
Выпить нужно нам до дна!

***

С Новым годом поздравляю!
И в год Кролика желаю
И здоровья, и достатка,
И во всех делах порядка!

***

Бокалы налиты, и снова,
За стрелкой минутной следя,
Мы ждем новогоднего слова.
Так выпьем за счастье, друзья!
С Новым годом!

***

Давайте выпьем за невзгоды,
Чтоб стороной они прошли,
Чтоб к нам они не приходили,
Чтобы не портили нам дни!

Чтоб Новый год был самым ярким,
Чтобы сбывались все мечты,
Чтоб ни о чем не сожалели,
Чтобы дела все в гору шли!

Давайте выпьем за везенье,
Чтоб Новый год его принес,
Чтоб он исполнил все желанья
И беды прочь от нас унес!

***

Кролик у порога,
Счастье нам несет.
С Новым годом, люди.
Пусть вам повезет!

***

Что вам пожелать?
Новый год — встречать,
Друзей — не забывать!
Радостям — быть!
Горести — забыть!
Зарплате — расти,
Любви — цвести!
Мечтам — сбываться,
А самим — не расслабляться!

***

Пусть бокалы звенят,
Пусть искрится вино,
Пусть ночной звездопад
К нам стучится в окно.
В эту лунную ночь
Без улыбок нельзя,
Боль и горести — прочь!
С Новым годом, друзья!

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Теги
Новый год Привітання з Новим роком
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