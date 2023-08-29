Уже 1 вересня ми відзначатимемо День знань. Ця дата є особливою для учнів, адже вони переступають пороги шкіл, щоб розпочати новий навчальний рік та поринути у знання.

Для дітей, які підуть у більш безпечних регіонах України на очне навчання, хочеться зробити свято особливим, а що в цьому допоможе, як не прикрашання класів чи оформлення зон для фото, адже закарбований знімок – найкраща пам’ять.

Факти ICTV зібрали цікаві ідеї, які покажуть вам, що фотозона на 1 вересня власноруч – не поганий варіант, а навпаки – найкращий, особливо якщо у вас є для цього творчий порив.

Для того, щоб створити фотозону на День знань власноруч, необхідно запастися потрібними матеріалами – скотчем, ножицями, клеєм, самою основою – тут усе залежить від того, що ви робитимете, ну і декором, який може бути як із кольорового паперу, так і з фетру тощо.

Шкільна дошка

Один із простих варіантів – прикрасити шкільну дошку і простір навколо неї.

Наприклад, по дошці можна розвісити листочки, повісити відповідну святкову гірлянду, а поруч розташувати кульки, глобус, літери або іншу атрибутику.

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Також дошку можна просто розмалювати, біля неї поставити книжки та додати кульки – просто, стильно, красиво.

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Тематичні фігури

Облаштувати фотозону на 1 вересня можна не тільки в приміщенні, а й на вулиці, наприклад, за допомогою тематичних фігур. Їх теж можна зробити своїми руками, але доведеться заморочитися. Для цього може знадобитися – великий аркуш картону, ватмани або інший більш щільний матеріал, з яким ви можете працювати.

Тематичними фігурами можуть стати шкільний автобус, різноманітна канцелярія, книжки, написи тощо.

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Повітряні кулі

Кульки завжди асоціюються зі святом, а тому якщо не хочете надто заморочуватися з фотозоною, надайте перевагу їм, ефектніше – коли їх багато.

Можна зробити рамку, прикрасити вхід до навчального закладу чи класу, а можна просто розмістити на вулиці.

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Варіантів зробити фотозону на 1 вересня своїми руками – безліч. Головне – фантазія та натхнення.