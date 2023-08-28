Не за горами 1 вересня – День знань. Традиційно діти переступлять пороги своїх шкіл у безпечніших регіонах нашої країни і почнуть очний навчальний рік.
Цього дня хочеться зробити учням свято, а тому варто знати, як прикрасити клас до 1 вересня, оскільки це один із найпростіших способів. Цікаві ідеї Факти ICTV зібрали далі, щоб ви змогли ними надихнутися та повторити.
Дошка
Один із простих способів – прикрасити шкільну дошку. Для багатьох учнів це не найулюбленіше місце у школі, особливо – коли до неї викликає вчитель, проте 1 вересня – свято, а тому тематично прикрашена дошка буде дуже доречною.
Повітряні кулі
Повітряні кульки – це завжди святково. Способів прикрасити ними клас – безліч.
Кульки можна розташувати біля місця кожного учня, просто хаотично по класу чи біля дошки.
Парти
Дитині подвійно буде приємно сісти за парту 1 вересня, якщо там на неї чекатиме якийсь сюрприз або просто гарний декор, який захочеться розглядати.
Наприклад, це може бути коробка у вигляді цукерки або олівця, а в ній – солодощі або ж канцелярське приладдя. Вирішувати вам.
Загалом, крім прикрашання головних атрибутів, можна надати святкового вигляду і всьому іншому. Наприклад, прикрасити двері, розвішати помпони по класу або наліпити тематичні гірлянди на стінах усього приміщення.
До слова, під час прикрашання класу не забудьте врахувати вік дітей. Старшокласникам підійде щось більш стримане.