Не за горами 1 вересня – День знань. Традиційно діти переступлять пороги своїх шкіл у безпечніших регіонах нашої країни і почнуть очний навчальний рік.

Цього дня хочеться зробити учням свято, а тому варто знати, як прикрасити клас до 1 вересня, оскільки це один із найпростіших способів. Цікаві ідеї Факти ICTV зібрали далі, щоб ви змогли ними надихнутися та повторити.

Дошка

Один із простих способів – прикрасити шкільну дошку. Для багатьох учнів це не найулюбленіше місце у школі, особливо – коли до неї викликає вчитель, проте 1 вересня – свято, а тому тематично прикрашена дошка буде дуже доречною.

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Повітряні кулі

Повітряні кульки – це завжди святково. Способів прикрасити ними клас – безліч.

Кульки можна розташувати біля місця кожного учня, просто хаотично по класу чи біля дошки.

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Парти

Дитині подвійно буде приємно сісти за парту 1 вересня, якщо там на неї чекатиме якийсь сюрприз або просто гарний декор, який захочеться розглядати.

Наприклад, це може бути коробка у вигляді цукерки або олівця, а в ній – солодощі або ж канцелярське приладдя. Вирішувати вам.

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Загалом, крім прикрашання головних атрибутів, можна надати святкового вигляду і всьому іншому. Наприклад, прикрасити двері, розвішати помпони по класу або наліпити тематичні гірлянди на стінах усього приміщення.

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До слова, під час прикрашання класу не забудьте врахувати вік дітей. Старшокласникам підійде щось більш стримане.