Уже 1 сентября мы будет отмечать День знаний. Эта дата является особенной для учеников, ведь они переступают пороги школ, чтобы начать новый учебный год и окунуться в знания.

Для детей, которые пойдут в более безопасных регионах Украины на очное обучение, хочется сделать праздник особенным, а что в этом поможет, как не украшение классов или оформление зон для фото, ведь запечатленный снимок — лучшая память.

Факты ICTV собрали интересные идеи, которые покажут вам, что фотозона на 1 сентября своими руками — не плохой вариант, а наоборот — лучший, особенно если у вас есть для этого творческий порыв.

Для того, чтобы создать фотозону на День знаний своими руками, необходимо запастить нужными материалами — скотчем, ножницами, клеем, самой основой — тут все зависит от того, что вы будете делать, ну и декором, который может быть как из цветной бумаги, так и из фетра и многого другого.

Школьная доска

Один из простых вариантов — украсить школьную доску и пространство вокруг нее.

Например, по доске можно развесить листочки, повесить соответствующую празднику гирлянду, а рядом разместить шарики, глобус, буквы или другую атрибутику.

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Также доску можно просто разрисовать, возле нее поставить книги и добавить шарики — просто, стильно, красиво.

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Тематические фигуры

Обустроить фотозону на 1 сентября можно не только в помещении, но и на улице, например, с помощью тематических фигур. Их тоже можно сделать своими руками, но придется заморочиться. Для этого может понадобиться — большой лист картона, ватманы или другой более плотный материал, с которым вы можете работать.

Тематическими фигурами могут стать школьный автобус, разнообразная канцелярия, книжки, надписи и многое другое.

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Воздушные шары

Шарики всегда ассоциируются с праздником, а потому если не хотите слишком заморачиваться с фотозоной, отдайте предпочтение им, эффектнее — когда их много.

Можно сделать рамку, украсить вход в учебное заведение или класс, а можно просто разместить на улице.

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Вариантов сделать фотозону на 1 сентября своими руками — множество. Главное — фантазия и вдохновение.