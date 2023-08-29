Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Свята в Україні

С помощью доски и шариков: фотозона на 1 сентября своими руками

29 августа 2023, 15:06
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
как украсить фотозону на 1 сентября своими руками
Источник: Pexels

Уже 1 сентября мы будет отмечать День знаний. Эта дата является особенной для учеников, ведь они переступают пороги школ, чтобы начать новый учебный год и окунуться в знания.

Для детей, которые пойдут в более безопасных регионах Украины на очное обучение, хочется сделать праздник особенным, а что в этом поможет, как не украшение классов или оформление зон для фото, ведь запечатленный снимок — лучшая память.

Факты ICTV собрали интересные идеи, которые покажут вам, что фотозона на 1 сентября своими руками — не плохой вариант, а наоборот — лучший, особенно если у вас есть для этого творческий порыв.

Для того, чтобы создать фотозону на День знаний своими руками, необходимо запастить нужными материалами — скотчем, ножницами, клеем, самой основой — тут все зависит от того, что вы будете делать, ну и декором, который может быть как из цветной бумаги, так и из фетра и многого другого.

Школьная доска

Один из простых вариантов — украсить школьную доску и пространство вокруг нее.

Например, по доске можно развесить листочки, повесить соответствующую празднику гирлянду, а рядом разместить шарики, глобус, буквы или другую атрибутику.

Также доску можно просто разрисовать, возле нее поставить книги и добавить шарики — просто, стильно, красиво.

Тематические фигуры

Обустроить фотозону на 1 сентября можно не только в помещении, но и на улице, например, с помощью тематических фигур. Их тоже можно сделать своими руками, но придется заморочиться. Для этого может понадобиться — большой лист картона, ватманы или другой более плотный материал, с которым вы можете работать.

Тематическими фигурами могут стать школьный автобус, разнообразная канцелярия, книжки, надписи и многое другое.

Воздушные шары

Шарики всегда ассоциируются с праздником, а потому если не хотите слишком заморачиваться с фотозоной, отдайте предпочтение им, эффектнее — когда их много.

Можно сделать рамку, украсить вход в учебное заведение или класс, а можно просто разместить на улице.

Вариантов сделать фотозону на 1 сентября своими руками — множество. Главное — фантазия и вдохновение.

Читайте также:
Як прикрасити клас до 1 вересняКак украсить класс к 1 сентября – простые и интересные идеи

Теги
1 вересня День знань
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь