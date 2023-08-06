Зачіски – важливий елемент образу як дорослої жінки, так і маленької леді. Якщо зачіска подобається – то і день вдалий, і почувається вона впевненіше. Проте що робити, коли не хочеться витрачати на це дуже багато часу зранку, але й банальні варіанти не влаштовують? Як зробити зачіску в школу за 5 хвилин – дивіться у нашому матеріалі.

– Сподіваюсь, що з вересня наші діти підуть до школи і тому постає питання, як швидко зібратись зранку. А для матусь дівчаток, ще й потрібно продумати швидку зачіску, бо зранку часу завжди обмаль. Тож на впорядкування волосся ідеально витрачати якнайменше часу. Пропоную декілька варіацій, – каже перукар-стиліст Віта Дідик.

Пучок

Ідеальний варіант зачіски в школу за 5 хвилин – пучок. Він універсальний та до лиця будь-якій дівчинці. Крім того, його можна зробити як високим, так і середнім чи низький або взагалі урізноманітнити шкільні будні, поєднавши пучок з елементами плетіння.

– Можна зробити навіть два пучки, і це не займе багато часу. Доповнити можна різними резинками чи прикрасами. Ще одним варіантом швидкої зачіски є пучок в поєднанні з розпущеним волоссям. Волосся можна накрутити, і це матиме більш святковий вигляд, – говорить Віта Дідик.

Хвіст

Хвіст – це найпростіше та найшвидше, що можна зробити. Складність залежить лише від фантазії – його можна поєднати з плетінням, змістити вбік, зробити високо чи низько або навіть поєднати декілька хвостиків.

Пучок, хвіст-коса та плетіння: сім зачісок до школи за 5 хвилин / 3 зображення

Плетіння

Плетіння, або, простіше, косички – це важчий варіант, який потребує певних навичок. Найпростішим є колосок.

Пучок, хвіст-коса та плетіння: сім зачісок до школи за 5 хвилин / 2 зображення

Трішки важче робити виворітний колосок чи риб’ячий хвіст.

– Із такими швидкими і простими зачісками ваші принцеси завжди будуть гарними та впевненими, – додає Віта Дідик.

Мальвінка-пучок

Можна також зробити й свій варіант мальвінки, каже наш другий майстер зачісок Наталія Антонія.

Для цього спочатку потрібно зробити дві маленькі й тугі косички. Після цього беремо два невеликих пасма волосся (приблизно половину від усього волосся) з обох боків і робимо хвіст, так звану мальвінку, вплівши туди заплетені коси.

Можна залишити зачіску так, або хвостик провернути і сформувати маленьку гульку.

Розпущене волосся з хвостом або плетінням

Ця зачіска в школу за 5 хвилин точно сподобається вашим принцесам, адже має фльор казковості.

Щоби зробити оригінальний хвостик, для початку треба розділити волосся від вуха до вуха. Зробити хвіст і по його довжині одягнути маленькі резинки. Під час цього волосся потрібно трошки розправляти, щоб додати зачісці об’єму.

– Головне – робити не дуже велику й не занадто маленьку відстань від одної резинки до іншої. Одягнувши першу резинку, за допомогою рук розтягуємо волосся між двох резинок так, щоб отримати круглу форму. Так робимо по всій довжині хвоста, – каже майстер із зачісок.

Ще один варіант, який дуже легко робити і який має доволі оригінальний вигляд – розпущене волосся з плетінням.

– Із двох боків робимо по одній косичці (можна зробити кілька). Головне заплести невеликі косички і трохи їх розтягнути, щоб вони були більш об’ємними. Завертаємо все назад і ховаємо кінчики під волосся за допомогою невидимок, – розповідає Наталія Антонія.

Хвилі

Така зачіска до школи за 5 хвилин виходить стильною й легкою.

Отже, з двох сторін, починаючи від вуха, ділимо частину волосся і посередині об’єднуємо в тугий хвіст. Резинку обертаємо пасмом волосся і закріплюємо його невидимкою.

Щоби зробити ідеальну гладкість, радимо скористатися спреєм, воском або лаком для волосся.

Хвіст-коса

Зараз у моді гладенькі зачіски. Тому зав’язуємо середній або високий хвіст. Після цього ділимо його на дві рівні частини.

Кожну із частин волосся закручуємо в джгут, провертаючи у різному напрямку. Далі об’єднуємо пасма закрученого волосся разом і зав’язуємо резинкою на кінці, щоб конструкція добре трималася.