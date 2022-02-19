Масляна — це свято, яке є символом закінчення зими та початку весни. В Україні дуже вшановують цей період – у багатьох містах відбуваються різні тематичні заходи, де весело проводять час як діти, так і їхні батьки. Цього року свято припадає на період із 28 лютого по 6 березня.

Факти ICTV розкажуть, куди піти на Масляну у Києві.

5 та 6 березня із зимою прощатимуться і в Експоцентрі на ВДНГ. Захід запланований у рамках святкової локації Зимова країна, де комплекси та алеї прикрасять спеціально для важливого свята. Відвідувачі зможуть оцінити виступи зірок, вогняного театру, а також почастувати млинцями з різними начинками. На головній алеї буде 5-метрова лялька-мотанка, яка символізує добробут, надію та сімейні зв’язки. Не обійдеться і без спалювання 3-метрового опудала — це невід’ємна традиція, яку вшановують досі.

Традиційно, Масляна також відзначатиметься й у Національному музеї Пирогово. Воно розташоване неподалік ВДНГ, так що любителі цього місця зможуть порадіти приходу весни ще й в українському селі. Заходи заплановані на 5-6 березня — глядачі зможуть побачити давній обряд Колодія, під час якого до дівчат та неодружених хлопців прив’язують дерев’яну колоду, якщо вони не одружилися в належний час.

– На свято запрошено фольклорні колективи, які відтворять для відвідувачів давні обряди та заспівають народні пісні. Гостей розважатимуть традиційними народними забавами, запросять до танцю та пригостять смачними стравами: варениками, млинцями та компотом. Кульмінацією свята стане обряд спалювання Кострубатого діда, який уособлює злі сили зими, – повідомляється на сайті музею.

Традиційні масові гуляння також відбудуться 5-6 березня на Пейзажній алеї та в парку Феофанія, де щороку киян та гостей столиці розважають конкурсами, великими ярмарками їжі та смачними млинцями.