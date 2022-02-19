Масленица — это праздник, который является символом окончания зимы и начала весны. В Украине очень чтят этот период — во многих городах походят различные тематические мероприятия, где весело проводят время как дети, так и их родители. В этом году праздник приходится на период с 28 февраля по 6 марта.

Факты ICTV расскажут, куда пойти на Масленицу в Киеве.

5 и 6 марта с зимой будут прощаться и в Экспоцентре на ВДНГ. Мероприятие запланировано в рамках праздничной локации Зимова країна, где комплексы и аллеи украсят специально для важного праздника. Посетители смогу оценить выступления звезд, огненного театра, а также угостить блинами с различными начинками. На главной аллеи будет 5-метровая кукла-мотанка, которая символизирует благополучие, надежда и семейные связи. Не обойдется и без сжигания 3-метрового чучела — это неотъемлемая традиция, которую чтят до сих пор.

Традиционно, Масленица также будет отмечаться и в Национальном музее Пирогово. Оно расположено недалеко от ВДНГ, так что любители этого места смогут порадоваться приходу весне и в украинском селе. Мероприятия запланированы на 5-6 марта — зрители смогут увидеть давний обряд Колодия, во время которого к девушкам и холостым парням привязывают деревянную колоду, если они не вступили в брак в положенное время.

— На праздник приглашены фольклорные коллективы, которые воссоздадут для посетителей древние обряды и споют народные песни. Гостей будут развлекать традиционными народными забавами, пригласят к танцу и угостят вкусными блюдами: варениками, блинами и компотом. Кульминацией праздника станет обряд сжигания Кострубатого деда, олицетворяющий злые силы зимы, — сообщается на сайте музея.

Традиционные массовые гуляния также пройдут 5-6 марта на Пейзажной аллее и в парке Феофания, где ежегодно киевлян и гостей столицы развлекают конкурсами, большими ярмарками еды и вкусными блинами.