До першого дня осені залишилися лічені дні, і вже 1 вересня ми святкуватимемо День знань. Саме в цю дату діти йдуть до школи та розпочинають новий навчальний рік.

1 вересня – святковий день, який асоціюється також із букетами квітів, які учні несуть своїм вчителям, щоб привітати їх. Звісно, цей атрибут можна купити, а можна зробити власними руками, щоб здивувати викладача.

Факти ICTV розкажуть вам, як зробити букети на 1 вересня власноруч. Вони можуть бути традиційно з квітів, а можуть із фруктів, цукерок, канцелярії чи паперу.

Букет із солодощів

Такий букет має ефектний і оригінальний вигляд. Для його створення вам знадобляться солодощі – цукерки, шоколадки, батончики, дерев’яні шпажки, скотч, гарна обгортка, іншими словами – подарунковий папір або гарна коробка, і стрічка.

Так, наприклад, ви можете зробити букет з одних цукерок, якщо знаєте, які саме любить ваш учитель, а можете зробити мікс.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Букет із канцелярії

Канцелярія – те, що потрібно кожному вчителю. Ви можете зробити букет-мікс із ручок, олівців, лінійок, ножиць, маркерів тощо.

Його також можна піднести або в красивій коробці, куди акуратно все скласти, або в подарунковому папері. Для створення другого варіанта знадобляться дерев’яні шпажки і скотч.

Також можна обіграти композицію живими квітами, додавши їх для краси.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Букет із фруктів

Осінь – пора, багата на фрукти. До того ж, такий букет буде корисним, адже це вітаміни, проте варто обирати плоди, які не втрачають свій зовнішній вигляд одразу.

Наприклад, яблука, апельсини, груші, лимони тощо. До речі, якщо вирішили розрізати якусь частину фруктів, зверху акуратно покрийте їх харчовою плівкою, так вони довше протримаються.

Для створення такого букета вам знадобляться все ті ж дерев’яні шпажки, скотч і подарункова упаковка.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Букет із сухофруктів

Такий варіант букета більш практичний, ніж той, що з фруктів, проте сухофруктів знадобиться багато для пишності.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Букет із паперу

Такий варіант менш корисний, зате він довго простоїть. Для його створення потрібен лише папір, скотч і клей. Варіантів орігамі в інтернеті зараз безліч, тож можна знайти будь-який, що до вподоби, і подивитись, як саме він робиться.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Щоб зробити всі ці букети, знадобиться час, а тому заздалегідь виділіть кілька годин. Проте такому подарунку вчитель точно здивується, а отже – сюрприз вдасться.