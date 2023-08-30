До первого дня осени остались считаные дни, и уже 1 сентября мы будем праздновать День знаний. Именно в эту дату дети идут в школу и начинают новый учебный год.

1 сентября — праздничный день, который ассоциируется также с букетами цветов, которые ученики несут своим учителям, чтобы поздравить их. Конечно, этот атрибут можно купить, а можно сделать собственными руками, чтобы удивить преподавателя.

Факты ICTV расскажут вам, как сделать букеты на 1 сентября своими руками. Они могут быть традиционно из цветов, а могут из фруктов, конфет, канцелярии или бумаги.

Букет из сладостей

Такой букет выглядит эффектно и оригинально. Для его создания вам понадобятся сладости — конфеты, шоколадки, батончики, деревянные шпажки, скотч, красивая обертка, иными словами — подарочная бумага или красивая коробка, и лента.

Так, например, вы можете сделать букет из одних конфет, если знаете, какие именно любит ваш учитель, а можете сделать микс.

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Букет из канцелярии

Канцелярия — то, что нужно каждому учителю. Вы можете сделать букет-микс из ручек, карандашей, линеек, ножниц, маркеров и многого другого.

Его также можно преподнести либо в красивой коробке, куда аккуратно все сложить, либо в подарочной бумаге. Для создания второго варианта понадобятся деревянные шпажки и скотч.

Также можно обыграть композицию живыми цветами, добавив их для красоты.

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Букет из фруктов

Осень — пора, богатая на фрукты. К тому же, такой букет будет полезен, ведь это витамины, однако стоит выбирать плоды, которые не теряют свой внешний вид сразу.

Например, яблоки, апельсины, груши, лимоны и другое. Кстати, если решили разрезать какую-то часть фруктов, сверху аккуратно их покройте пищевой пленкой, так они дольше продержатся.

Для создания такого букета вам понадобятся все те же деревянные шпажки, скотч и подарочная упаковка.

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Букет из сухофруктов

Такой вариант букета более практичен, нежели тот, что из фруктов, однако сухофруктов понадобится много для пышности.

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Букет из бумаги

Такой вариант менее полезен, зато он долго простоит. Для его создания нужна только бумага, скотч и клей. Вариантов оригами в интернете сейчас множество, поэтому можно найти любое, которое нравится и посмотреть, как именно оно делается.

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Чтобы сделать все эти букеты, понадобится время, а потому заранее выделите несколько часов. Однако такому подарку учитель точно удивится, а значит — сюрприз удастся.