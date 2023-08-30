До первого дня осени остались считаные дни, и уже 1 сентября мы будем праздновать День знаний. Именно в эту дату дети идут в школу и начинают новый учебный год.
1 сентября — праздничный день, который ассоциируется также с букетами цветов, которые ученики несут своим учителям, чтобы поздравить их. Конечно, этот атрибут можно купить, а можно сделать собственными руками, чтобы удивить преподавателя.
Факты ICTV расскажут вам, как сделать букеты на 1 сентября своими руками. Они могут быть традиционно из цветов, а могут из фруктов, конфет, канцелярии или бумаги.
Букет из сладостей
Такой букет выглядит эффектно и оригинально. Для его создания вам понадобятся сладости — конфеты, шоколадки, батончики, деревянные шпажки, скотч, красивая обертка, иными словами — подарочная бумага или красивая коробка, и лента.
Так, например, вы можете сделать букет из одних конфет, если знаете, какие именно любит ваш учитель, а можете сделать микс.
Букет из канцелярии
Канцелярия — то, что нужно каждому учителю. Вы можете сделать букет-микс из ручек, карандашей, линеек, ножниц, маркеров и многого другого.
Его также можно преподнести либо в красивой коробке, куда аккуратно все сложить, либо в подарочной бумаге. Для создания второго варианта понадобятся деревянные шпажки и скотч.
Также можно обыграть композицию живыми цветами, добавив их для красоты.
Букет из фруктов
Осень — пора, богатая на фрукты. К тому же, такой букет будет полезен, ведь это витамины, однако стоит выбирать плоды, которые не теряют свой внешний вид сразу.
Например, яблоки, апельсины, груши, лимоны и другое. Кстати, если решили разрезать какую-то часть фруктов, сверху аккуратно их покройте пищевой пленкой, так они дольше продержатся.
Для создания такого букета вам понадобятся все те же деревянные шпажки, скотч и подарочная упаковка.
Букет из сухофруктов
Такой вариант букета более практичен, нежели тот, что из фруктов, однако сухофруктов понадобится много для пышности.
Букет из бумаги
Такой вариант менее полезен, зато он долго простоит. Для его создания нужна только бумага, скотч и клей. Вариантов оригами в интернете сейчас множество, поэтому можно найти любое, которое нравится и посмотреть, как именно оно делается.
Чтобы сделать все эти букеты, понадобится время, а потому заранее выделите несколько часов. Однако такому подарку учитель точно удивится, а значит — сюрприз удастся.