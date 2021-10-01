Сьогодні, 3 жовтня, відзначають День вчителя. Свято щорічно святкують у першу неділю другого місяця осені.

Учитель – важлива і потрібна професія, без якої в нашому світі не обійтися. Крім того, кожен із нас пам’ятає свого першого шкільного викладача, який і відкрив нам цей шлях знань. Факти ICTV підготували привітання з Днем вчителя у прозі, щоб ви змогли привітати тих, хто має безпосередній стосунок до цієї професії.

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Дорогі й шановні вчителі! Дякуємо вам за вашу благородну, вагому й нелегку працю. Вітаємо з професійним святом! Бажаємо, щоб усе, чим ви пожертвували для інших, повернулося до вас уповні. Терпіння, життєвих сил і міцних нервів! З Днем вчителя!

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Від щирого серця вітаю з Днем вчителя! Нехай ваша праця завжди цінується, а старання і сподівання неодмінно будуть виправдані. Саме завдяки вам діти отримують міцні знання, тому нехай ваше життя завжди буде сповнене добра і щастя!

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З Днем вчителя, улюблений вчителю! Дякую за терпіння і відданість справі, за здатність ділитися своїми знаннями і за те, що приділяєте нам свій час, даруєте свій талант і переймаєтеся нашим майбутнім, намагаючись зробити його світлим і видатним. Дякуємо, що на певний час ви стали частиною нашого життя, допомагаючи розвиватися і вдосконалюватися. Чудового дня і хорошого настрою!

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Найтепліші та найщиріші привітання з Днем вчителя! Бажаємо натхнення, терпіння, щирих усмішок учнів і подяки від батьків. Нехай натхненно починається кожен новий день. Будьте здорові, дорогий вчителю, наставнику, мудрий пораднику! Дякую за знання, досвід і душевне тепло.

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Жовтень нам дарує чудову можливість привітати наших вчителів і подякувати їм за нелегку, але таку важливу працю. Нехай на вашому обличчі завжди буде усмішка, а на душі весна. Зі святом, дорогі й улюблені вчителі!