Сегодня, 3 октября, отмечают День учителя. Праздник ежегодно отмечают в первое воскресенье второго месяца осени.

Учитель — важная и нужная профессия, без которой в нашем мире никак не обойтись. Кроме того, каждый из нас помнит своего первого школьного преподавателя, который и открыл нам этот путь знаний. Факты ICTV подготовили поздравления с Днем учителя в прозе, чтобы вы смогли поздравить тех, кто имеет непосредственное отношение к этой профессии.

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Дорогие и уважаемые учителя! Спасибо вам за ваш благородный, великий и нелегкий труд. Поздравляем с профессиональным праздником! Желаем, чтобы все, чем вы пожертвовали для других, возвратилось к вам в троекратном размере. Терпения, жизненных сил и крепких нервов! С Днем учителя!

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От всей души поздравляю с Днем учителя! Пусть ваш труд всегда ценится, а старания и надежды непременно будут оправданы. Именно благодаря вам дети получают прочные знания, поэтому пусть ваша жизнь всегда будет полна добра и счастья!



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С Днем учителя, любимый учитель! Спасибо за терпение и преданность делу, за способность делиться своими знаниями и за то, что уделяете нам свое время, дарите свой талант и переживаете за наше будущее, стараясь сделать его светлым и выдающимся. Спасибо, что на какое-то время вы стали частью нашей жизни, помогая развиваться и совершенствоваться. Чудесного дня и хорошего настроения!



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Самые теплые и искренние поздравления с Днем учителя! Желаем вдохновения, терпения, искренних улыбок учеников и благодарности от родителей. Пускай вдохновенно начинается каждый новый день. Будьте здоровы, дорогой учитель, наставник, мудрый советчик! Спасибо за знания, опыт и душевное тепло.



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Октябрь нам дарит прекрасную возможность поздравить наших учителей и поблагодарить их за нелегкий, но такой важный труд. Пусть на вашем лице всегда будет улыбка, а на душе весна. С праздником, дорогие и любимые учителя!