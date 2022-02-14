14 лютого іменини відзначають чоловіки на ім’я Валентин.

Значення імені Валентин, а також привітання у листівках та СМС із днем ангела – дивіться у нашому матеріалі.

Привітання з днем ангела Валентина в СМС

Дорогий Валентин, у твій святковий день я хочу побажати здоров’я та удачі, постійного зростання в кар’єрі і високих досягнень у всіх сферах, затишку в домі і спокою в душі, кохання для серця і геніальних ідей для гідних перемог. Будь сильним, Валентин, і тілом, і характером, і думкою!

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Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,

А Господь подарує долю мрії,

В день іменин хай серце переповнять почуття,

Душа від щастя запалає та зрадіє,

Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,

В любові та достатку процвітання,

Нехай у цей день лунають зі всіх сторін

З Днем ангела найкращі привітання!

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У День ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені у життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання та успіх.

День ангела Валентина – привітання в картинках

Привітання із днем ангела Валентина

День ангела Валентина

День ангела Валентина – привітання в листівках

День ангела Валентина – найкращі привітання

З днем ангела! Листівки з привітаннями

Значення імені Валентин

Чоловіче ім’я Валентин прийшло до нас від стародавніх римлян. Латинською мовою це ім’я писалося як Valentis, або Valentinus. Воно походить від слова valens, що у перекладі означає здоровий, сильний.

У дитинстві Валентини досить спокійні. Вони люблять активні ігри, але для них не проблема провести час вдома. Також вони – любителі майструвати різні вироби. Валентини люблять читати. Іноді вони навіть готові відмовитись від прогулянки з друзями на користь цікавих книг.

Навчаються Валентини легко, адже вони посидючі та працездатні. Найкраще їм даються гуманітарні науки, але за бажання і точні можуть підкоритися.

За характером Валентини добродушні, трохи боязкі, веселі та приємні у спілкуванні. Хоча іноді вони можуть ховатись під маскою простодушного хлопця.

У житті Валентина робота займає головне місце. Вони, зазвичай, обирають монотонні та неквапливі спеціальності. Але іноді це правило має винятки.

Чоловіки, які мають це ім’я, сім’ї створюють досить спонтанно. Для них скоріше важливо мати партнера поряд, аніж кохану людину. Валентини – не найкращі сім’янини, однак з роками ситуація може змінюватись.