14 февраля именины отмечают мужчины, которые носят имя Валентин.

Значение имени Валентин, а также поздравления в открытках и СМС с днем ангела — смотрите в нашем материале.

Поздравления с днем ангела Валентина в СМС

Счастья, радости, удачи,

Денег полный кошелек.

Пусть все будет, как ты хочешь,

Запасись улыбкой впрок.

Валентин, будь здоров,

Не хворай ты никогда.

Замечательно пусть будет

В твоей жизни все всегда.

*****

Валентину радости и счастья

В именины хочется желать,

И любви огромной и манящей,

И суметь в руках ее удержать.

*****

Не имя красит человека,

Но красит имя человек.

Валентин, желаем тебе счастья,

Здоровья крепкого навек.

Настойчивость и трудолюбие

Пусть принесут тебе успех.

Любви и нежности желаем!

Чтоб был всегда счастливей всех!

*****

Валентин, желаем, чтоб преграды

Бежали прочь с твоих дорог,

Чтоб все желанья исполнялись,

Победы все дались легко.

Пускай по жизни лишь удача

И оптимизм с тобой идут.

Любовь родных — твоя награда —

Подарит радость и уют.

День ангела Валентина — поздравления в открытках

Приветствие с днем ангела Валентина

День ангела Валентина

День ангела Валентина – поздравления в открытках

День ангела Валентина – лучшие поздравления

С днем ангела! Открытки с поздравлениями

Значение имени Валентин

Мужское имя Валентин пришло к нам от древних римлян. В латинском языке это имя писалось как Valentis, или Valentinus. Оно произошло от слова valens, что в переводе означает здоровый, сильный.

В детстве Валентины достаточно спокойные. Они любят активные игры, но для них не проблема провести время дома. Также они любители мастерить разные поделки. Валентины любят читать. Иногда они даже готовы отказаться от прогулки с друзьями в пользу интересных книг.

Учиться Валентинам легко, ведь они усидчивые и работоспособные. Лучше всего им даются гуманитарные науки, но при желании и точные могут покориться.

По характеру Валентины добродушные, немного робкие, веселые и приятные в общении. Хотя иногда они могут прятаться под маской рубахи-парня.

В жизни Валентинов работа занимает главное место. Они, как правило, выбирают монотонные и неторопливые специальности. Но иногда это правило имеет исключения.

Мужчины, которые носят это имя, семьи создают достаточно спонтанно. Для них скорее важно иметь партнера рядом, чем любимого человека. Валентины — не лучшие семьянины, но с годами ситуация может меняться.