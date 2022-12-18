18 грудня відзначають День преподобного Сави, а це значить, що носії імені Савелій святкують День ангела.

Сава доволі рідкісне ім’я у нас, проте все таки зустрічається. Якщо у вас серед знайомих є його власники, не забудьте написати їм повідомлення або відправити картинку з приємними побажаннями. З цієї нагоди Факти ICTV підготували привітання з Днем ангела Савелія у листівках та СМС, а також розкрили значення імені.

Привітання з Днем ангела Савелія в листівках

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Привітання з Днем ангела Савелія в СМС

***

Твоє ім’я – найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

***

Бажаю людськoї пoшани.

Здорoв’я міцногo,

Кoхання палкoго.

Щоб дoля твoя,

Мов казка була.

Щoб серце співало,

Всяке лихo миналo.

Щоб ангел охорoняв,

Твoю душу і тілo.

А Гoсподь щoб тобі пoсилав,

Усе те, чoго ти прoсила.

***

Савелій, бажаю мудрості тобі від Бога,

благословень від нього.

Нехай буде світлою і чистою дорога.

Вітаю з днем ​​ангела!

***

День ангела сьогодні у Савелія,

Тебе з цим святом я вітаю!

Здоров’я, мудрості й добра

Тобі на триста років бажаю!

***

Нехай під крилами своїми твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

і долю добру хай пошле.

Значення імені Савелій

Ім’я Савелій латинського походження і означає простий, невибагливий.

Чоловік із цим ім’ям неспішний, ґрунтовний і серйозний. Він знає, яке враження справляє на людей і вміло цим користується.

Савелій може бути хитрим, а також бути лідером, проте до популярності він не прагне.

Працювати для володаря цього імені – важливо, також він не є перебірливим і довго шукає саме свою справу.

Заводити сім’ю Савелій не поспішає, часто пізно одружується, а перед цим довго зустрічається з коханою. Він любить дітей, домашню кухню і багато часу приділяє побуту.