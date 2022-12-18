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З Днем ангела Савелія: привітання у листівках, СМС та значення імені

18 Грудня 2022, 08:15
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
день ангела

18 грудня відзначають День преподобного Сави, а це значить, що носії імені Савелій святкують День ангела.

Сава доволі рідкісне ім’я у нас, проте все таки зустрічається. Якщо у вас серед знайомих є його власники, не забудьте написати їм повідомлення або відправити картинку з приємними побажаннями. З цієї нагоди Факти ICTV підготували привітання з Днем ангела Савелія у листівках та СМС, а також розкрили значення імені.

Привітання з Днем ангела Савелія в листівках

С Днем ангела Савелия

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С Днем ангела Савелия

С Днем ангела Савелия

С Днем ангела Савелия

С Днем ангела Савелия

Привітання з Днем ангела Савелія в СМС

***

Твоє ім’я – найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!

***

Бажаю людськoї пoшани.
Здорoв’я міцногo,
Кoхання палкoго.
Щоб дoля твoя,
Мов казка була.
Щoб серце співало,
Всяке лихo миналo.
Щоб ангел охорoняв,
Твoю душу і тілo.
А Гoсподь щoб тобі пoсилав,
Усе те, чoго ти прoсила.

***

Савелій, бажаю мудрості тобі від Бога,
благословень від нього.
Нехай буде світлою і чистою дорога.
Вітаю з днем ​​ангела!

***

День ангела сьогодні у Савелія,
Тебе з цим святом я вітаю!
Здоров’я, мудрості й добра
Тобі на триста років бажаю!

***

Нехай під крилами своїми твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
і долю добру хай пошле.

Значення імені Савелій

Ім’я Савелій латинського походження і означає простий, невибагливий.

Чоловік із цим ім’ям неспішний, ґрунтовний і серйозний. Він знає, яке враження справляє на людей і вміло цим користується.

Савелій може бути хитрим, а також бути лідером, проте до популярності він не прагне.

Працювати для володаря цього імені – важливо, також він не є перебірливим і довго шукає саме свою справу.

Заводити сім’ю Савелій не поспішає, часто пізно одружується, а перед цим довго зустрічається з коханою. Він любить дітей, домашню кухню і багато часу приділяє побуту.

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