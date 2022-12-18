18 декабря отмечают День преподобного Саввы, а это значит, что носители имени Савелий празднуют День ангела.
Савва довольно редкое имя у нас, однако все таки встречается. Если у вас среди знакомых есть его обладатели, не забудьте написать им сообщение или отправить картинку с приятными пожеланиями. По этому случаю Факты ICTV подготовили поздравления с Днем ангела Савелия в открытках и СМС, а также раскрыли значение имени.
Поздравления с Днем ангела Савелия в открытках
Поздравления с Днем ангела Савелия в СМС
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Поздравляю, Савва, от души!
Человек и впрямь ты безупречный,
Пусть сиянье счастья, теплоты
Окружает искренне, сердечно.
Пусть мечтанья сбудутся скорей,
А любовь собою дом наполнит.
Жизнь пусть станет лучше и светлей,
И успех дела собой дополнит.
***
Сегодня праздник хоть куда
Савелия именины!
Мы поздравляем все тебя
С днем ангела, наш милый!
Улыбкой ты всех покорил
Характер такой сильный.
Так поздравления прими
В твой праздник — именины!
Желаем счастья и добра
Отличного настроения
Чтобы в друзьях были всегда
Удача и терпение!
***
Мы и понятья не имели,
У нас такой хороший друг.
Трудолюбив, умен Савелий.
Лентяя так не назовут.
Все у тебя идет как надо.
И все умеешь делать ты.
И если сбудутся, мы рады,
Твои заветные мечты!
***
Савелий наш сегодня горд,
На именины испек торт.
Готов гостей поить чайком,
Поговорить тепло с душой.
Услышать наши поздравления,
Хорошего лишь только мнения,
И пожеланья счастья море,
Жить радостно, без капли горя.
Так принимай своих друзей,
Желаем радости морей,
Успеха гору, воз добра.
Чтобы любовь всегда была.
***
С днем ангела, Савелий, я в смс пишу,
Сказать, что ты прекрасен, конечно же спешу.
Будь счастливым и любимым, своим ангелом хранимым.
Значение имени Савелий
Имя Савелий латинского происхождения и означает простой, неприхотливый.
Мужчина с этим именем неспешный, основательный и серьезный. Он знает, какое впечатление производит на людей и умело этим пользуется.
Савелий может быть хитрым, а также являться лидером, однако к популярности он не стремится.
Работать для обладателя этого имени — важно, также он не является переборчивым и долго ищет именно свое дело.
Заводить семью Савелий не спешит, зачастую поздно женится, а перед этим долго встречается с возлюбленной. Он любит детей, домашнюю кухню и много времени уделяет быту.