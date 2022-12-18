18 декабря отмечают День преподобного Саввы, а это значит, что носители имени Савелий празднуют День ангела.

Савва довольно редкое имя у нас, однако все таки встречается. Если у вас среди знакомых есть его обладатели, не забудьте написать им сообщение или отправить картинку с приятными пожеланиями. По этому случаю Факты ICTV подготовили поздравления с Днем ангела Савелия в открытках и СМС, а также раскрыли значение имени.

Поздравления с Днем ангела Савелия в открытках

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Поздравления с Днем ангела Савелия в СМС

***

Поздравляю, Савва, от души!

Человек и впрямь ты безупречный,

Пусть сиянье счастья, теплоты

Окружает искренне, сердечно.

Пусть мечтанья сбудутся скорей,

А любовь собою дом наполнит.

Жизнь пусть станет лучше и светлей,

И успех дела собой дополнит.

***

Сегодня праздник хоть куда

Савелия именины!

Мы поздравляем все тебя

С днем ангела, наш милый!

Улыбкой ты всех покорил

Характер такой сильный.

Так поздравления прими

В твой праздник — именины!

Желаем счастья и добра

Отличного настроения

Чтобы в друзьях были всегда

Удача и терпение!

***

Мы и понятья не имели,

У нас такой хороший друг.

Трудолюбив, умен Савелий.

Лентяя так не назовут.

Все у тебя идет как надо.

И все умеешь делать ты.

И если сбудутся, мы рады,

Твои заветные мечты!

***

Савелий наш сегодня горд,

На именины испек торт.

Готов гостей поить чайком,

Поговорить тепло с душой.

Услышать наши поздравления,

Хорошего лишь только мнения,

И пожеланья счастья море,

Жить радостно, без капли горя.

Так принимай своих друзей,

Желаем радости морей,

Успеха гору, воз добра.

Чтобы любовь всегда была.

***

С днем ангела, Савелий, я в смс пишу,

Сказать, что ты прекрасен, конечно же спешу.

Будь счастливым и любимым, своим ангелом хранимым.

Значение имени Савелий

Имя Савелий латинского происхождения и означает простой, неприхотливый.

Мужчина с этим именем неспешный, основательный и серьезный. Он знает, какое впечатление производит на людей и умело этим пользуется.

Савелий может быть хитрым, а также являться лидером, однако к популярности он не стремится.

Работать для обладателя этого имени — важно, также он не является переборчивым и долго ищет именно свое дело.

Заводить семью Савелий не спешит, зачастую поздно женится, а перед этим долго встречается с возлюбленной. Он любит детей, домашнюю кухню и много времени уделяет быту.