Перший місяць зими у багатьох із нас асоціюється з початком новорічних свят. У грудні ми відзначаємо День Святого Миколая Чудотворця, Різдво Христове і багато інших важливих дат, які так чи інакше асоціюються з цією порою року.

Церковний календар на грудень 2022 підкаже, коли чекати Введення в храм Пресвятої Богородиці або День святої Варвари. Саме релігійні свята нагадують нам про важливість віри, яка наразі так необхідна українцям, і про те, що добро завжди перемагає зло.

Список церковних свят на грудень 2022

1 грудня – День пам’яті святого мученика Платона;

2 грудня – мученика Варлаама;

3 грудня – передсвяття Введення в храм Пресвятої Богородиці;

4 грудня – Введення в храм Пресвятої Богородиці ;

; 5 грудня – благовірного князя Ярополка Володимиро-Волинського;

7 грудня – День святої великомучениці Катерини;

8 грудня – віддання свята Введення в храм Пресвятої Богородиці;

9 грудня – освячення церкви великомученика Георгія в Києві;

10 грудня – ікони Божої Матері Знамення;

11 грудня – мученика Іринарха і з ним святих семи дружин;

12 грудня – мученика Парамона і з ним 370 мучеників;

13 грудня – День Святого апостола Андрія Первозванного;

14 грудня – пророка Наума;

15 грудня – пророка Авакума;

16 грудня – преподобного Сави Сторожевського;

17 грудня – День святої Варвари;

18 грудня – преподобного Сави;

19 грудня – День Святого Миколая Чудотворця ;

; 20 грудня – святителя Амвросія, єпископа Медіоланського;

21 грудня – преподобного Патапія;

22 грудня – День ікони Божої Матері Несподівана Радість;

23 грудня – День Святого єпископа Іоасафа;

24 грудня – преподобного Данила Стовпника;

25 грудня – Різдво Христове , День Чудотворця Святого Спиридона Триміфунтського;

, День Чудотворця Святого Спиридона Триміфунтського; 26 грудня – мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія і Ореста;

27 Грудня – мучеників Фірса, Левкія і Каллініка;

28 грудня – Собор Кримських святих;

29 грудня – День пам’яті пророка Аггея;

30 грудня – День пророка Даниїла і святих Отроків Ананія, Азарія і Мисаїла.