Перший місяць зими у багатьох із нас асоціюється з початком новорічних свят. У грудні ми відзначаємо День Святого Миколая Чудотворця, Різдво Христове і багато інших важливих дат, які так чи інакше асоціюються з цією порою року.
Церковний календар на грудень 2022 підкаже, коли чекати Введення в храм Пресвятої Богородиці або День святої Варвари. Саме релігійні свята нагадують нам про важливість віри, яка наразі так необхідна українцям, і про те, що добро завжди перемагає зло.
Список церковних свят на грудень 2022
- 1 грудня – День пам’яті святого мученика Платона;
- 2 грудня – мученика Варлаама;
- 3 грудня – передсвяття Введення в храм Пресвятої Богородиці;
- 4 грудня – Введення в храм Пресвятої Богородиці;
- 5 грудня – благовірного князя Ярополка Володимиро-Волинського;
- 7 грудня – День святої великомучениці Катерини;
- 8 грудня – віддання свята Введення в храм Пресвятої Богородиці;
- 9 грудня – освячення церкви великомученика Георгія в Києві;
- 10 грудня – ікони Божої Матері Знамення;
- 11 грудня – мученика Іринарха і з ним святих семи дружин;
- 12 грудня – мученика Парамона і з ним 370 мучеників;
- 13 грудня – День Святого апостола Андрія Первозванного;
- 14 грудня – пророка Наума;
- 15 грудня – пророка Авакума;
- 16 грудня – преподобного Сави Сторожевського;
- 17 грудня – День святої Варвари;
- 18 грудня – преподобного Сави;
- 19 грудня – День Святого Миколая Чудотворця;
- 20 грудня – святителя Амвросія, єпископа Медіоланського;
- 21 грудня – преподобного Патапія;
- 22 грудня – День ікони Божої Матері Несподівана Радість;
- 23 грудня – День Святого єпископа Іоасафа;
- 24 грудня – преподобного Данила Стовпника;
- 25 грудня – Різдво Христове, День Чудотворця Святого Спиридона Триміфунтського;
- 26 грудня – мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія і Ореста;
- 27 Грудня – мучеників Фірса, Левкія і Каллініка;
- 28 грудня – Собор Кримських святих;
- 29 грудня – День пам’яті пророка Аггея;
- 30 грудня – День пророка Даниїла і святих Отроків Ананія, Азарія і Мисаїла.
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