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Введення в храм Пресвятої Богородиці та Різдво: церковний календар на грудень 2022

3 Листопада 2022, 15:58
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
церковь
Джерело: Pexels

Перший місяць зими у багатьох із нас асоціюється з початком новорічних свят. У грудні ми відзначаємо День Святого Миколая Чудотворця, Різдво Христове і багато інших важливих дат, які так чи інакше асоціюються з цією порою року.

Церковний календар на грудень 2022 підкаже, коли чекати Введення в храм Пресвятої Богородиці або День святої Варвари. Саме релігійні свята нагадують нам про важливість віри, яка наразі так необхідна українцям, і про те, що добро завжди перемагає зло.

Список церковних свят на грудень 2022

  • 1 грудня – День пам’яті святого мученика Платона;
  • 2 грудня – мученика Варлаама;
  • 3 грудня – передсвяття Введення в храм Пресвятої Богородиці;
  • 4 грудня – Введення в храм Пресвятої Богородиці;
  • 5 грудня – благовірного князя Ярополка Володимиро-Волинського;
  • 7 грудня – День святої великомучениці Катерини;
  • 8 грудня – віддання свята Введення в храм Пресвятої Богородиці;
  • 9 грудня – освячення церкви великомученика Георгія в Києві;
  • 10 грудня – ікони Божої Матері Знамення;
  • 11 грудня – мученика Іринарха і з ним святих семи дружин;
  • 12 грудня – мученика Парамона і з ним 370 мучеників;
  • 13 грудня – День Святого апостола Андрія Первозванного;
  • 14 грудня – пророка Наума;
  • 15 грудня – пророка Авакума;
  • 16 грудня – преподобного Сави Сторожевського;
  • 17 грудня – День святої Варвари;
  • 18 грудня – преподобного Сави;
  • 19 грудня – День Святого Миколая Чудотворця;
  • 20 грудня – святителя Амвросія, єпископа Медіоланського;
  • 21 грудня – преподобного Патапія;
  • 22 грудня – День ікони Божої Матері Несподівана Радість;
  • 23 грудня – День Святого єпископа Іоасафа;
  • 24 грудня – преподобного Данила Стовпника;
  • 25 грудня – Різдво Христове, День Чудотворця Святого Спиридона Триміфунтського;
  • 26 грудня – мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія і Ореста;
  • 27 Грудня – мучеників Фірса, Левкія і Каллініка;
  • 28 грудня – Собор Кримських святих;
  • 29 грудня – День пам’яті пророка Аггея;
  • 30 грудня – День пророка Даниїла і святих Отроків Ананія, Азарія і Мисаїла.
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