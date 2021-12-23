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З днем ангела Ангеліни: привітання в листівках і СМС

23 Грудня 2021, 09:26
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
З днем ангела Ангеліни: привітання в листівках і СМС

23 грудня відзначають день ангела Ангеліни.  Дівчата з ім’ям Ангеліна частіше вперті, горді, норовливі та важкі в спілкуванні. Знайти підхід до людини з таким ім’ям складно, тому оточення в Ангеліни вузьке.

Однак завзятість і вміння стояти на своєму можуть принести Ангеліні успіх у кар’єрі, якщо правильно застосувати таку особливість характеру.

Володарка імені Ангеліна любить владу. Пошук компромісів і домовленостей – не для неї.

Попри свій важкий характер, Ангеліни довірливі, а також є чудовими господинями.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з днем ангела Ангеліни в СМС і картинках.

Привітання з днем ангела Ангеліни в СМС

***

Ангеліно, ангелок!
Нехай тобі допоможе Бог
Своє щастя знайти,
Зустріти радість у житті!

***

Для найкращої і неповторної
Сьогодні сонце світить з висоти,
Тебе вітаю, Ангеліно! Ти –
Втілення краси чудової.

***

Подібна ангелу, що впав з небес,
Настільки ти прекрасна, Ангеліно!
Бажаю легкості тобі, чудес,
Нехай до тебе завжди щастя лине.

Хай буде те, чого ти забажаєш,
Нехай омріяне умить здійсниться.
Забудь образи, все цінуй, що маєш,
Частіше усміхайся й веселися.

***

Ангеліно, твоє свято нині.
Усмішка хай сяє у очах.
І бажаю я щастя такого,
Що ще не траплялося й у снах.
Хай любов постукає до тебе
І наповнить серце все твоє.
І зоря твоя хай сяє в небі,
Хай лиш яскравішою стає.

Привітання з днем ангела Ангеліни в картинках

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день ангела ангелины

С днем ангела ангелины

Поздравления с днем ангела Ангелины

С днем ангела ангелина

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Теги
іменини , Привітання
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