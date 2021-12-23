23 декабря отмечают день ангела Ангелины. Девушки с именем Ангелина чаще упрямые, гордые, своенравные и тяжелые в общении. Найти подход к человеку с таким именем сложно, поэтому окружение у Ангелины узкое.

Однако упорство и умение стоять на своем могут принести Ангелине успех в карьере, если правильно применить такую особенность характера.

Обладательница имени Ангелина любит власть. Поиск компромиссов и договоренностей — не для нее.

Несмотря на свой тяжелый характер, Ангелины доверчивы, а также являются хорошими хозяйками.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с днем ​​ангела Ангелины в СМС и картинках.

Поздравления с днем ​​ангела Ангелины в СМС

***

Твое имя словно с неба,

Значит ангельская ты.

В мирном сердце рая нега

Благодатной красоты.

В именины поздравляем

Мы, Анжелочка, тебя!

От души от всей желаем

На земле прожить не зря.

***

По-ангельски — добра, нежна, трудолюбива.

По-ангельски — верна, скромна и терпелива.

Ты — ангел во плоти, земная Ангелина.

И тот, с кем рядом ты — счастливейший мужчина!

***

Меньше слез и плохих новостей!

Больше радостей, ярких страстей

И подобного адреналина!

С именинами тебя, Ангелина!

***

Дорогая Ангелина,

Словно чудная картина,

Будь всегда такой же милой,

Чтобы жизнь тебя любила.

Никогда не огорчайся,

Всем рассветам улыбайся,

Словно сказочный цветок,

Расцветай, наш ангелок!

Поздравления с днем ​​ангела Ангелины в картинках