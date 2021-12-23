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С днем ангела Ангелины: поздравления в открытках и СМС

23 декабря 2021, 09:26
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
С днем ангела Ангелины: поздравления в открытках и СМС

23 декабря отмечают день ангела Ангелины. Девушки с именем Ангелина чаще упрямые, гордые, своенравные и тяжелые в общении. Найти подход к человеку с таким именем сложно, поэтому окружение у Ангелины узкое.

Однако упорство и умение стоять на своем могут принести Ангелине успех в карьере, если правильно применить такую особенность характера.

Обладательница имени Ангелина любит власть. Поиск компромиссов и договоренностей — не для нее.

Несмотря на свой тяжелый характер, Ангелины доверчивы, а также являются хорошими хозяйками.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с днем ​​ангела Ангелины в СМС и картинках.

Поздравления с днем ​​ангела Ангелины в СМС

***

Твое имя словно с неба,
Значит ангельская ты.
В мирном сердце рая нега
Благодатной красоты.
В именины поздравляем
Мы, Анжелочка, тебя!
От души от всей желаем
На земле прожить не зря.

***

По-ангельски — добра, нежна, трудолюбива.
По-ангельски — верна, скромна и терпелива.
Ты — ангел во плоти, земная Ангелина.
И тот, с кем рядом ты — счастливейший мужчина!

***

Меньше слез и плохих новостей!
Больше радостей, ярких страстей
И подобного адреналина!
С именинами тебя, Ангелина!

***

Дорогая Ангелина,
Словно чудная картина,
Будь всегда такой же милой,
Чтобы жизнь тебя любила.

Никогда не огорчайся,
Всем рассветам улыбайся,
Словно сказочный цветок,
Расцветай, наш ангелок!

Поздравления с днем ​​ангела Ангелины в картинках

день ангела ангелины

день ангела ангелины

С днем ангела ангелины

Поздравления с днем ангела Ангелины

С днем ангела ангелина

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Теги
іменини , Привітання
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