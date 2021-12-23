23 декабря отмечают день ангела Ангелины. Девушки с именем Ангелина чаще упрямые, гордые, своенравные и тяжелые в общении. Найти подход к человеку с таким именем сложно, поэтому окружение у Ангелины узкое.
Однако упорство и умение стоять на своем могут принести Ангелине успех в карьере, если правильно применить такую особенность характера.
Обладательница имени Ангелина любит власть. Поиск компромиссов и договоренностей — не для нее.
Несмотря на свой тяжелый характер, Ангелины доверчивы, а также являются хорошими хозяйками.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с днем ангела Ангелины в СМС и картинках.
Поздравления с днем ангела Ангелины в СМС
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Твое имя словно с неба,
Значит ангельская ты.
В мирном сердце рая нега
Благодатной красоты.
В именины поздравляем
Мы, Анжелочка, тебя!
От души от всей желаем
На земле прожить не зря.
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По-ангельски — добра, нежна, трудолюбива.
По-ангельски — верна, скромна и терпелива.
Ты — ангел во плоти, земная Ангелина.
И тот, с кем рядом ты — счастливейший мужчина!
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Меньше слез и плохих новостей!
Больше радостей, ярких страстей
И подобного адреналина!
С именинами тебя, Ангелина!
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Дорогая Ангелина,
Словно чудная картина,
Будь всегда такой же милой,
Чтобы жизнь тебя любила.
Никогда не огорчайся,
Всем рассветам улыбайся,
Словно сказочный цветок,
Расцветай, наш ангелок!
Поздравления с днем ангела Ангелины в картинках