В День святого Валентина мережу заполонили не лише чуттєві зізнання в коханні і романтичні фото, а й меми та жарти про 14 лютого.
Хтось з гумором ставиться до свята і подарунків, а дехто іронізує над своєю самотністю в цей день. Добірку мемів про 14 лютого – дивіться далі у матеріалі.
- Це я в День святого Валентина вдаю, що здивована тим квітам і шоколадкам за моїми дверима, які залишила для себе сама.
- – Що ти робитимеш у День святого Валентина?
– Я тихо лежаму у своїй спальні і вдаватиму, що мене не існує.
- Мої плани на 14 лютого:
- Всі мої друзі VS я
Також у мережі жартують щодо подарунків, які дівчата хотіли б отримати від своїх коханих в День святого Валентина.
А хтось створює оригінальні листівки на актуальну тематику з тривожними валізками та українськими політиками.
А після гучної прем’єри фільму Аферист із Tinder користувачі мережі не можуть залишити без уваги головного героя Саймона Леваєва, який теж став зіркою мемів.