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З 13 лютого до 9 березня мене шукатимуть вороги: найкращі меми про День Валентина

14 Лютого 2022, 19:39
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
14 февраля
Джерело: Depositphotos

В День святого Валентина мережу заполонили не лише чуттєві зізнання в коханні і романтичні фото, а й меми та жарти про 14 лютого.

Хтось з гумором ставиться до свята і подарунків, а дехто іронізує над своєю самотністю в цей день. Добірку мемів про 14 лютого – дивіться далі у матеріалі.

  • Це я в День святого Валентина вдаю, що здивована тим квітам і шоколадкам за моїми дверима, які залишила для себе сама.

  • – Що ти робитимеш у День святого Валентина?
    – Я тихо лежаму у своїй спальні і вдаватиму, що мене не існує.

  • Мої плани на 14 лютого:

  • Всі мої друзі VS я

Також у мережі жартують щодо подарунків, які дівчата хотіли б отримати від своїх коханих в День святого Валентина.

А хтось створює оригінальні листівки на актуальну тематику з тривожними валізками та українськими політиками.

А після гучної прем’єри фільму Аферист із Tinder користувачі мережі не можуть залишити без уваги головного героя Саймона Леваєва, який теж став зіркою мемів.

Теги
14 лютого , День святого Валентина
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