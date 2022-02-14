В День святого Валентина мережу заполонили не лише чуттєві зізнання в коханні і романтичні фото, а й меми та жарти про 14 лютого.

Хтось з гумором ставиться до свята і подарунків, а дехто іронізує над своєю самотністю в цей день. Добірку мемів про 14 лютого – дивіться далі у матеріалі.

Це я в День святого Валентина вдаю, що здивована тим квітам і шоколадкам за моїми дверима, які залишила для себе сама.

– Що ти робитимеш у День святого Валентина?

– Я тихо лежаму у своїй спальні і вдаватиму, що мене не існує.

Мої плани на 14 лютого:

Всі мої друзі VS я

Також у мережі жартують щодо подарунків, які дівчата хотіли б отримати від своїх коханих в День святого Валентина.

А хтось створює оригінальні листівки на актуальну тематику з тривожними валізками та українськими політиками.

А після гучної прем’єри фільму Аферист із Tinder користувачі мережі не можуть залишити без уваги головного героя Саймона Леваєва, який теж став зіркою мемів.