В День святого Валентина сеть заполонили не только чувственные признания в любви и романтические фото, но и мемы и шутки о 14 февраля.

Кто-то с юмором относится к празднику и подаркам, а некоторые иронизируют над своим одиночеством в этот день. Подборку мемов о 14 февраля – смотрите дальше в материале.

Это я в День святого Валентина делаю вид, что удивлена ​​тем цветам и шоколадкам за моей дверью, которые оставила для себя сама.

— Что ты будешь делать в День святого Валентина?

— Я буду тихо лежать в своей спальне и делать вид, что меня не существует.

Мои планы на 14 февраля:

Все мои друзья VS я

Также в сети шутят по поводу подарков, которые девушки хотели бы получить от своих любимых в День святого Валентина.

А кто создает оригинальные открытки на актуальную тематику с тревожными чемоданами и украинскими политиками.

А после громкой премьеры фильма Аферист из Tinder пользователи сети не могут обойти вниманием главного героя Саймона Леваева, который тоже стал звездой мемов.