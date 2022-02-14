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С 13 февраля по 9 марта меня будут искать враги: лучшие мемы о Дне Валентина

14 февраля 2022, 19:39
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
14 февраля
Источник: Depositphotos

В День святого Валентина сеть заполонили не только чувственные признания в любви и романтические фото, но и мемы и шутки о 14 февраля.

Кто-то с юмором относится к празднику и подаркам, а некоторые иронизируют над своим одиночеством в этот день. Подборку мемов о 14 февраля – смотрите дальше в материале.

  • Это я в День святого Валентина делаю вид, что удивлена ​​тем цветам и шоколадкам за моей дверью, которые оставила для себя сама.

  • — Что ты будешь делать в День святого Валентина?
    — Я буду тихо лежать в своей спальне и делать вид, что меня не существует.

  • Мои планы на 14 февраля:

  • Все мои друзья VS я

Также в сети шутят по поводу подарков, которые девушки хотели бы получить от своих любимых в День святого Валентина.

А кто создает оригинальные открытки на актуальную тематику с тревожными чемоданами и украинскими политиками.

А после громкой премьеры фильма Аферист из Tinder пользователи сети не могут обойти вниманием главного героя Саймона Леваева, который тоже стал звездой мемов.


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Теги
14 лютого , День святого Валентина
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