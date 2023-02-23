День народження – це завжди важливий день для іменинника. Кожен у цей день бажає отримати приємне привітання у вигляді смс-повідомлення чи прози.

Якщо у вашої подружки день народження, але ви не знаєте як її привітати, Факти ICTV підготували для вас кілька цікавих ідей привітання!

Як привітати подружку з Днем народження – 10 ідей для смс-повідомлення

Дорога моя подруга, вітаю тебе з Днем народження! Бажаю, щоб твоє життя було наповнене радістю, любов’ю та щастям! Нехай кожен день приносить тобі нові звершення та досягнення!

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Завжди прямуй до своїх цілей та мрій та не зважай на думку оточуючих! З Днем народження!

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Люба моя, щиро вітаю з днем народження! Бажаю, щоб у твоєму житті було багато яскравих моментів, приємних сюрпризів та чудових подій! Нехай всі твої мрії здійснюються, а щастя поселяється у твоєму серці!

Памʼятай, ти найкраща! Я щаслива бути твоєю подругою!

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Найкраща подружко, сьогодні твій святковий день! Бажаю, щоб твоє життя було щасливим та повним незабутніх моментів! Нехай тобі завжди супроводжує добро та любов!

З Днем народження!

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Вітаю з Днем народження! Нехай твоє життя буде наповнене щастям, здоров’ям та успіхами! Бажаю, щоб кожен день приносив тобі нові перемоги та радість!

Ніколи не зупиняйся на досягнутому та завжди слухай своє серце!

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Моя кохана подружко, вітаю з твоїм Днем народження! Бажаю, щоб ти завжди була щаслива, здорова та радісна! Нехай всі твої бажання здійснюються, а мрії стають реальністю!

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Знаю, ти не любиш свій День народження, але я хочу побажати, аби у цей день ти була найщасливішою людиною на світі! Бажаю тобі здоров’я, радості, любові та щастя. Нехай кожен твій день буде сповнений світла та тепла!

Я завжди підтримаю та вислухаю тебе! Люблю тебе, будь щаслива!

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Сонечко, я вітаю тебе з днем народження! Бажаю тобі любові, радості та щастя! Ти завжди поруч, коли я потребую підтримки та допомоги, тому я хочу побажати тобі всього найкращого в житті! Нехай цей день буде незабутнім та дивовижним!

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Дорога моя подружка! Вітаю з днем народження! Хочу побажати тобі безмежного щастя, радості та здійснення всіх мрій! Ти завжди будеш моєю найкращою підтримкою та найближчою людиною. Якщо знадобиться допомога, знай, я завжди поруч!

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Хай буде кожен день, немов сьогодні –

Уважні друзі, добрі почуття.

Хай не засмутять прикрощі погодні,

Бо ж непогода – це також життя.

Вона мине – і все буде чудово,

Для тебе усміхатиметься світ.

Хай все буде так ніжно і казково,

Щоб і не помічати плину літ.

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Я вітаю тебе з днем народження та хочу побажати тобі міцного здоров’я, успіхів у всіх починаннях та безмежного щастя! Ти для мене не просто подруга, ти найкраща з них, моя підтримка та опора! Нехай цей день стане найкращим у твоєму житті!

Привітання в прозі

Сонечко, щиро вітаю тебе з днем народження! Я хочу бажати тобі усього найкращого в житті: здоров’я, успіху, любові та щастя. Ти – дуже особлива людина, і я дуже вдячний, що ми маємо можливість бути друзями.

Нехай твій святковий день буде наповнений радістю та любов’ю, а твоє життя буде повним пригод та відкриттів!

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З Днем народження, люба! Я бажаю тобі бути щасливою, здоровою та найщасливішою! Нехай здійсняться усі твої мрії! Я дуже рада, що ми зустрілися та стали такими близькими друзями. Ти завжди зможеш розраховувати на мою підтримку. З днем народження, рідна!

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Рідна моя подруго, з днем народження тебе! Бажаю тобі залишатися такою ж прекрасною і неповторною особистістю. Нехай у тебе буде багато-багато здоров’я, щастя, удачі, любові та всього-всього, чого ти побажаєш. Хочу, щоб жоден день не викликав у тебе смутку, а всі події лише радували та наповнювали тебе позитивом.

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Улюблена моя подружка, поспішаю привітати тебе з твоїм днем народження! Бажаю тобі ніколи не здаватися, йти до цілей і мрій величезними кроками. Бажаю цвісти та радувати всіх навколо своєю ніжністю, ласкою і красою. Ти найчарівніша, наймиліша і сама життєрадісна.

Не втрачай цього оптимізму, залишайся тим самим промінчиком світла, який гріє навіть в найхолоднішу погоду. Нехай тебе оточують тільки щирі та люблячі тебе люди, а навколо не буде печалі. Сяй і будь щаслива!

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Моя дорога, вітаю тебе з днем народження! Нехай всі мрії здійснюються, щасливі дні тривають, посмішки не закінчуються. Нехай тебе оточують любов, щастя і турбота. Бажаю міцного здоров’я, терпіння, хороших друзів. Залишайся такою ж життєрадісною, прекрасною і неповторною!