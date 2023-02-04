У день народження найкращої подружки кожна дівчина хоче догодити їй та зробити корисний і приємний подарунок.

Аби ви не морочили голову над ідеями презентів, Факти ICTV підготували цілий список подарунків, які точно сподобаються та запамʼятаються кожній дівчині.

Емоції

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Подарунковий сертифікат на SPA-процедури стане відмінним презентом, який ваша подружка точно запамʼятає.

Виберіть послугу для двох, так ви зможете разом з нею насолодитися масажем та провести час разом.

Також ви можете відвідати салон краси, зробити манікюр, педикюр, зачіску та макіяж. А після бʼюті-процедур піти разом у кафе!

Похід у ресторан чи на якийсь майстер-клас теж може стати незабутнім подарунком. Наприклад, відвідайте заняття з гончарства, малювання, танців, краш-кімнату для зняття стресу тощо. А якщо ваша подружка любить екстрим, подаруйте похід у квест-кімнату.

Прикраси

Ну яка жінка не любить ювелірні вироби?

Подаруйте подружці оригінальну каблучку, браслет, підвіску чи сережки. Тут головне добре знати її смаки, аби вона була задоволена подарунком.

Жіночі штучки

Це можуть бути різні косметичні та доглядові засоби для шкіри. Наприклад:

крем;

молочко для тіла;

скраб;

набір помад та олівців для губ;

новий продукт декоративної косметики (тональний засіб, тіні, туш тощо);

гель для вмивання;

набір гелів для душу;

маски, пілінги, тоніки;

патчі під очі та багато іншого.

Щось для волосся

Набір хорошого догляду за волоссям ніколи не буває зайвим! Подаруйте подружці шампунь, кондиціонер, маску, олійку та термозахист для волосся.

Якщо косметична лінійка буде високої якості, ви не лише порадуєте подругу, а й вилікуєте їй волосся!

Якщо такий варіант подарунка не для вас, презентуйте їй щось для вкладання гривки: фен, стайлер, якісний гребінець, прасочку для волосся тощо.

Парфуми

Хороші, якісні парфуми сьогодні коштують не мало, тому ваша подружка точно буде в захваті від такого презенту.

Головне – купити аромат, який точно їй сподобається. Якщо ви дружите давно, з цим проблем не буде. Аби не прогадати з парфумами, варто обережно запитати у подружки, яким вона користується.

Ручна поклажа

Жодна дівчина не вийде на вулицю без своєї сумочки, де лежать усі потрібні та непотрібні речі. Тому оригінальна сумка не просто порадує вашу подружку, а буде щодня нагадувати про вашу дружбу.

Якщо сумочка не ваш варіант, ви можете подарувати:

класний гаманець;

стильний футляр для окулярів;

органайзер для дому;

шкатулку для зберігання прикрас;

органайзер для косметики;

якісну валізу.

Щось з одягу

Тут все індивідуально. Можна почати з тоненького ремінця та закінчити крутими кросівками. Відштовхуючись від свого бюджету, подаруйте найкращій подружці якусь нову річ, яка ідеально пасуватиме під її стиль.

До речі, можна також презентувати красиву та комфортну піжаму зі шкарпетками!

Речі для дому

Це може бути:

електронна фоторамка, яка синхронізується з флешкою;

портрет;

ваше спільне фото;

набір ароматичних свічок;

флораріум (мінісад в скляній посудині);

зволожувач повітря;

ароматична лампа;

розкішна скляна ваза;

проєктор зоряного неба;

ароматичні палички;

маленьке стильне дзеркало;

свічки для ванної тощо.

Відштовхуйтесь від своєї фантазії та бюджету!

Техніка

Подаруйте подружці нові навушники, фотоапарат з миттєвим друком фотографій, розумний годинник, електронну книгу, проєктор для перегляду фільмів, колонку тощо.