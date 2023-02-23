День рождения – это всегда важный день для именинника. Каждый в этот день желает получить приятное поздравление в виде смс-сообщения или прозы.

Если у вашей подружки день рождения, но вы не знаете как ее поздравить, Факты ICTV подготовили для вас несколько интересных идей поздравления!

Как поздравить подружку с днем рождения – 10 идей для смс-сообщения

Дорогая моя подружка, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю, чтобы твоя жизнь была наполнена радостью, любовью и счастьем! Пусть каждый день приносит тебе новые свершения и достижения!

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Всегда иди к своим целям и мечтам и не обращай внимания на мнение окружающих! С днем рождения!

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Дорогая моя, искренне поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы в твоей жизни было много ярких моментов, приятных сюрпризов и замечательных событий! Пусть все твои мечты сбываются, а счастье поселяется в твоем сердце!

Помни, ты лучшая! Я счастлива быть твоей подругой!

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Лучшая подружка, сегодня твой праздничный день! Желаю, чтобы твоя жизнь была счастливой и полной незабываемых моментов! Пусть тебе всегда сопутствует добро и любовь!

С днем рождения!

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Поздравляю с днем рождения! Пусть твоя жизнь будет наполнена счастьем, здоровьем и успехами! Желаю, чтобы каждый день приносил тебе новые победы и радость!

Никогда не останавливайся на достигнутом и всегда слушай свое сердце!

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Моя любимая подружка, поздравляю с твоим днем рождения! Желаю, чтобы ты всегда была счастлива, здорова и радостна! Пусть все твои желания осуществляются, а мечты становятся реальностью!

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Знаю, ты не любишь свой день рождения, но я хочу пожелать, чтобы в этот день ты была самым счастливым человеком на свете! Желаю тебе здоровья, радости, любви и счастья. Пусть каждый твой день будет полон света и тепла!

Я всегда поддержу и выслушаю тебя! Люблю тебя, будь счастлива!

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Солнышко, я поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе любви, радости и счастья! Ты всегда рядом, когда мне нужна поддержка и помощь, поэтому я хочу пожелать тебе всего наилучшего в жизни! Пусть этот день будет незабываемым и удивительным!

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Дорогая моя подружка! Поздравляю с днем рождения! Хочу пожелать тебе безграничного счастья, радости и осуществления всех мечтаний! Ты всегда будешь моей лучшей поддержкой и самым близким человеком. Если понадобится помощь, знай, я всегда рядом!

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Пусть будет каждый день, словно сегодня –

Внимательные друзья, добрые чувства.

Пусть не огорчат горести погодные,

Ведь непогода – это тоже жизнь.

Она пройдет – и все будет прекрасно,

И для тебя будет улыбаться мир.

Пусть все будет так нежно и сказочно,

Чтобы не замечать течения лет.

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Я поздравляю тебя с днем рождения и хочу пожелать тебе крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и безграничного счастья! Ты для меня не просто подруга, ты лучшая из всех, моя поддержка и опора! Пусть этот день станет лучшим в твоей жизни!

Поздравления в прозе

Солнышко, поздравляю тебя с днем рождения! Я хочу желать тебе всего наилучшего в жизни: здоровья, успеха, любви и счастья. Ты особенный человек, и я очень благодарен, что у нас есть возможность дружить.

Пусть твой праздничный день будет наполнен радостью и любовью, а твоя жизнь будет полной приключений и открытий!

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С днем рождения, дорогая! Я желаю тебе быть счастливой, здоровой и счастливой! Пусть исполнятся все твои мечты! Я так рада, что мы встретились и стали такими близкими друзьями. Ты всегда сможешь рассчитывать на мою поддержку. С днем рождения, родная!

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Родная моя подруга, с днем рождения тебя! Желаю тебе оставаться такой же прекрасной и неповторимой личностью. Пусть у тебя будет много-много здоровья, счастья, удачи, любви и всего-всего, чего ты пожелаешь. Хочу, чтобы ни один день не вызывал у тебя грусти, а все события только радовали и наполняли позитивом.

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Любимая моя подружка, спешу поздравить тебя с твоим днем рождения! Желаю тебе никогда не сдаваться, идти к целям и мечтам огромными шагами. Желаю цвести и радовать всех вокруг своей нежностью, лаской и красотой. Ты самая очаровательная, самая милая и самая жизнерадостная.

Не теряй этого оптимизма, оставайся тем самым лучиком света, который греет даже в самую холодную погоду. Пусть тебя окружают только искренние и любящие тебя люди, а вокруг не будет печали. Сияй и будь счастлива!

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Моя дорогая, поздравляю тебя с днем рождения! Пусть все мечты сбываются, счастливые дни длятся, улыбки не заканчиваются. Пусть тебя окружают любовь, счастье и забота. Желаю крепкого здоровья, терпения, хороших друзей. Оставайся такой же жизнерадостной, прекрасной и неповторимой!