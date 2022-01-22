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Єдиного духу та сили! Привітання з Днем Cоборності України в листівках

22 Січня 2022, 07:33
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Єдиного духу та сили! Привітання з Днем Cоборності України в листівках

22 січня святкують День Cоборності України. В 2022 році ця дата припадає на суботу.

У 1919 році саме цього дня було проголошено Акт возз’єднання Української народної республіки та Західно-Української народної республіки. Саме тоді це стало єдиною державою.

Це важливе державне свято, в яке прийнято бажати єдиного духу народу, великої сили, могутності, міцної дружби тощо. З цього приводу Факти ICTV підготували привітання з Днем Cоборності України в листівках.

День соборності України

День соборності України

День соборності України

День соборності України

День соборності України

Державний статус офіційно День Cоборності України отримав у 1999 році. Свято встановлено указом другого президента Леоніда Кучми.

Вперше День Соборності України офіційно відзначили в 1939 році в Хусті. Цікаво, що ця подія стала найбільшою за двадцять років перебування регіону в складі Чехословацької республіки демонстрацією українців.

Тоді акція відбулася під синьо-жовтими прапорами. У ній взяли участь 30 тис. осіб.

Щороку на це свято в усіх містах України люди створюють живі ланцюги, що символізують об’єднання країни.

День Cоборності України не є офіційним вихідним днем.

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