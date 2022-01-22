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Единого духа и силы! Поздравления с Днем Cоборности Украины в открытках

22 января 2022, 07:33
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Единого духа и силы! Поздравления с Днем Cоборности Украины в открытках

22 января отмечают День Cоборности Украины. В 2022 году эта дата приходится на субботу.

В 1919 году именно в этот день был провозглашен Акт воссоединения Украинской народной республики и Западно-Украинской народной республики. Именно тогда это стало единым государством.

Это важный государственный праздник, в который принято желать единого духа народа, великой силы, могущества, крепкой дружбы и многое другое. По этому поводу Факты ICTV подготовили поздравления с Днем Cоборности Украины в открытках.

День соборності України

День соборності України

День соборності України

День соборності України

День соборності України

Государственный статус официально День Cоборности Украины получил в 1999 году. Праздник установлен указом второго президента Украины Леонида Кучмы.

Впервые День Соборности Украины официально отметили в 1939 году в Хусте. Интересно то, что это событие стало крупнейшей за двадцать лет пребывания региона в составе Чехословацкой республики демонстрацией украинцев.

Тогда акция прошла под сине-желтыми флагами. В ней приняло участие 30 тыс. человек.

Ежегодно в этот праздник во всех городах Украины люди создают живые цепи, которые символизируют объединение страны.

День Cоборности Украины не является официальным выходным днем.

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