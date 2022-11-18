За останні кілька років в Україні почали набирати популярності новорічні адвент-календарі. Їх купують, щоб провести дні до Нового року з цікавими квестами та мініпрезентами.

Адвенти – це календарі з символічними подарунками. Вони містять кілька кейсів, які потрібно відкривати раз на день та насолоджуватися маленькими подарунками.

В Україні найпопулярніші косметичні адвент-календарі. Жінки купують їх та отримують різну косметику – помади, румʼяна, крем тощо. Також популярністю користуються солодкі адвенти, де у кожній комірці заховані цукерки.

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Втім, під час війни українці потребують речей, які стануть в пригоді під час непередбачуваної ситуації.

Як власноруч виготовити незвичайний адвент-календар для виживання – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Адвент-календар в умовах воєнного стану

Загалом, адвент-календарі бувають різних форматів – у вигляді паперових пакунків, коробок із наповненням, інколи навіть влаштовують квести з пошуку презентів замість готового подарунка.

Всередину пакунка, разом з подарунком, можна покласти святкові побажання, написані на шматочку паперу. У воєнному адвент-календарі головне – корисні презенти, які знадобляться людині.

Для такого оригінального подарунка вам знадобиться:

велика картонна коробка;

14 маленьких коробок (розмір кожної з них залежить від габаритів подарунка);

подарунковий папір;

двосторонній скотч;

14 речей для виживання;

трішки вільного часу.

Для початку потрібно визначитись, які речі для виживання увійдуть у ваш адвент-календар. Перелік подарунків, які точно знадобляться:

кишеньковий ліхтарик та батарейки;

пачка свічок;

сірники;

запальничка;

газовий балон;

павербанк;

кишеньковий ножик;

теплі шкарпетки та рукавиці;

горілка або медичний спирт;

щось з посуду – казанок, фляга, кухоль (краще металевий 0,5 л), розкладний стаканчик;

маленька аптечка, де буде все необхідне для надання першої допомоги;

компас, годинник;

термос;

лампа, яка працює без електрики;

грілка.

Чудовим подарунком буде портативний газовий пальник або газова плитка. На них можна приготувати їжу чи нагріти воду в будь-яких умовах.

Якщо з наповненням воєнного адвент-календаря розібралися, можна починати складати його.

Як виготовити воєнний адвент-календар – інструкція

Головна особливість адвент-календарів у тому, що людина кожного дня відкриває по одному подарунку, тому всі речі потрібно розділити та покласти в окрему коробку.

Купіть або ж виготовіть маленькі коробки. Їх розмір має підходити до габаритів кожного подарунка. Помістіть кожен подарунок у свою коробку та запакуйте у святкову обгортку. На кожен подарунок наклейте папірець з цифрою, щоби людина розуміла, яку коробку відкривати першою. Тепер усі запаковані та підписані подарунки помістіть в одну велику коробку. Головну коробку теж варто святково прикрасити та оригінально підписати: Адвент-календар для виживання або Воєнний адвент-календар.

Презентувати свій оригінальний подарунок ви можете 1 грудня, але у такому випадку, ви маєте запакувати 31 річ, аж до 31 грудня.

Воєнний адвент-календар можна доповнити картинками-мемами, солодощами або іншими речами, які сподобаються його адресату.