За останні кілька років в Україні почали набирати популярності новорічні адвент-календарі. Їх купують, щоб провести дні до Нового року з цікавими квестами та мініпрезентами.
Адвенти – це календарі з символічними подарунками. Вони містять кілька кейсів, які потрібно відкривати раз на день та насолоджуватися маленькими подарунками.
В Україні найпопулярніші косметичні адвент-календарі. Жінки купують їх та отримують різну косметику – помади, румʼяна, крем тощо. Також популярністю користуються солодкі адвенти, де у кожній комірці заховані цукерки.
Втім, під час війни українці потребують речей, які стануть в пригоді під час непередбачуваної ситуації.
Як власноруч виготовити незвичайний адвент-календар для виживання – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.
Адвент-календар в умовах воєнного стану
Загалом, адвент-календарі бувають різних форматів – у вигляді паперових пакунків, коробок із наповненням, інколи навіть влаштовують квести з пошуку презентів замість готового подарунка.
Всередину пакунка, разом з подарунком, можна покласти святкові побажання, написані на шматочку паперу. У воєнному адвент-календарі головне – корисні презенти, які знадобляться людині.
Для такого оригінального подарунка вам знадобиться:
- велика картонна коробка;
- 14 маленьких коробок (розмір кожної з них залежить від габаритів подарунка);
- подарунковий папір;
- двосторонній скотч;
- 14 речей для виживання;
- трішки вільного часу.
Для початку потрібно визначитись, які речі для виживання увійдуть у ваш адвент-календар. Перелік подарунків, які точно знадобляться:
- кишеньковий ліхтарик та батарейки;
- пачка свічок;
- сірники;
- запальничка;
- газовий балон;
- павербанк;
- кишеньковий ножик;
- теплі шкарпетки та рукавиці;
- горілка або медичний спирт;
- щось з посуду – казанок, фляга, кухоль (краще металевий 0,5 л), розкладний стаканчик;
- маленька аптечка, де буде все необхідне для надання першої допомоги;
- компас, годинник;
- термос;
- лампа, яка працює без електрики;
- грілка.
Чудовим подарунком буде портативний газовий пальник або газова плитка. На них можна приготувати їжу чи нагріти воду в будь-яких умовах.
Якщо з наповненням воєнного адвент-календаря розібралися, можна починати складати його.
Як виготовити воєнний адвент-календар – інструкція
Головна особливість адвент-календарів у тому, що людина кожного дня відкриває по одному подарунку, тому всі речі потрібно розділити та покласти в окрему коробку.
- Купіть або ж виготовіть маленькі коробки. Їх розмір має підходити до габаритів кожного подарунка.
- Помістіть кожен подарунок у свою коробку та запакуйте у святкову обгортку.
- На кожен подарунок наклейте папірець з цифрою, щоби людина розуміла, яку коробку відкривати першою.
- Тепер усі запаковані та підписані подарунки помістіть в одну велику коробку.
- Головну коробку теж варто святково прикрасити та оригінально підписати: Адвент-календар для виживання або Воєнний адвент-календар.
Презентувати свій оригінальний подарунок ви можете 1 грудня, але у такому випадку, ви маєте запакувати 31 річ, аж до 31 грудня.
Воєнний адвент-календар можна доповнити картинками-мемами, солодощами або іншими речами, які сподобаються його адресату.