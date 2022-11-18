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Який час, такі й подарунки: як виготовити воєнний адвент-календар

18 Листопада 2022, 14:54
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Адвент-календар
Джерело: Getty Images

За останні кілька років в Україні почали набирати популярності новорічні адвент-календарі. Їх купують, щоб провести дні до Нового року з цікавими квестами та мініпрезентами.

Адвенти – це календарі з символічними подарунками. Вони містять кілька кейсів, які потрібно відкривати раз на день та насолоджуватися маленькими подарунками.

В Україні найпопулярніші косметичні адвент-календарі. Жінки купують їх та отримують різну косметику – помади, румʼяна, крем тощо. Також популярністю користуються солодкі адвенти, де у кожній комірці заховані цукерки.

Зараз дивляться

Втім, під час війни українці потребують речей, які стануть в пригоді під час непередбачуваної ситуації.

Як власноруч виготовити незвичайний адвент-календар для виживання – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Адвент-календар в умовах воєнного стану

Загалом, адвент-календарі бувають різних форматів – у вигляді паперових пакунків, коробок із наповненням, інколи навіть влаштовують квести з пошуку презентів замість готового подарунка.

Всередину пакунка, разом з подарунком, можна покласти святкові побажання, написані на шматочку паперу. У воєнному адвент-календарі головне – корисні презенти, які знадобляться людині.

Для такого оригінального подарунка вам знадобиться:

  • велика картонна коробка;
  • 14 маленьких коробок (розмір кожної з них залежить від габаритів подарунка);
  • подарунковий папір;
  • двосторонній скотч;
  • 14 речей для виживання;
  • трішки вільного часу.

Для початку потрібно визначитись, які речі для виживання увійдуть у ваш адвент-календар. Перелік подарунків, які точно знадобляться:

  • кишеньковий ліхтарик та батарейки;
  • пачка свічок;
  • сірники;
  • запальничка;
  • газовий балон;
  • павербанк;
  • кишеньковий ножик;
  • теплі шкарпетки та рукавиці;
  • горілка або медичний спирт;
  • щось з посуду – казанок, фляга, кухоль (краще металевий 0,5 л), розкладний стаканчик;
  • маленька аптечка, де буде все необхідне для надання першої допомоги;
  • компас, годинник;
  • термос;
  • лампа, яка працює без електрики;
  • грілка.

Чудовим подарунком буде портативний газовий пальник або газова плитка. На них можна приготувати їжу чи нагріти воду в будь-яких умовах.

Якщо з наповненням воєнного адвент-календаря розібралися, можна починати складати його.

Як виготовити воєнний адвент-календар – інструкція

Адвент-календар

Фото: Getty Images

Головна особливість адвент-календарів у тому, що людина кожного дня відкриває по одному подарунку, тому всі речі потрібно розділити та покласти в окрему коробку.

  1. Купіть або ж виготовіть маленькі коробки. Їх розмір має підходити до габаритів кожного подарунка.
  2. Помістіть кожен подарунок у свою коробку та запакуйте у святкову обгортку.
  3. На кожен подарунок наклейте папірець з цифрою, щоби людина розуміла, яку коробку відкривати першою.
  4. Тепер усі запаковані та підписані подарунки помістіть в одну велику коробку.
  5. Головну коробку теж варто святково прикрасити та оригінально підписати: Адвент-календар для виживання або Воєнний адвент-календар.

Презентувати свій оригінальний подарунок ви можете 1 грудня, але у такому випадку, ви маєте запакувати 31 річ, аж до 31 грудня.

Воєнний адвент-календар можна доповнити картинками-мемами, солодощами або іншими речами, які сподобаються його адресату.

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Війна в Україні Новий Рік Подарунки Свято
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