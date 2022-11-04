Сьогоднішня ситуація з електроенергією змушує українців шукати альтернативні джерела світла. Найпопулярнішими залишаються звичайні свічки та ліхтарики.

Проте існують також і спеціальні лампи, які здатні працювати без електроенергії та давати українцям бажане освітлення.

Які бувають лампи, що працюють без електрики, та як обрати ідеальний варіант – далі в матеріалі Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Лампи, що працюють без електрики: які бувають та як обрати

Такі прилади бувають кількох типів:

освітлювальні пристрої, що працюють на батарейках;

світлодіодні лампи на акумуляторах або сонячних батареях;

лампи-ліхтарі з автономним живленням;

олійні лампи.

Головна їх відмінність – тип енергії, що живить роботу лампи.

Пристрої, що працюють на батарейках

Це переважно настільні лампи. Вони стануть ідеальним варіантом для студентів або людей, які працюють вдома за компʼютером.

Такі лампи зможуть освітити одну кімнату, тому сидіти в темряві вам точно не доведеться. Під час купівлі звертайте увагу на тип батарейок.

Віддавайте перевагу моделям, які розраховані на АА та ААА — це найпоширеніші та найдешевші елементи живлення, інші батарейки зазвичай менш доступні.

Їх ціна коливається від 200 грн до 1 700 грн.

Олійна лампа

Їх також називають каганець (мигунець) — світильник, що працює на основі згорання олії або лою (топлений жир рогатої худоби). Таким способом освітлення користувались ще наші бабусі.

Зробити таку лампу можна самостійно, або купити вже готову. Виготовити її легко — в баночку чи тарілку заливається олія, туди опускається ґніт. Другий кінець ґнота, закріплений над олією, підпалюється, і олія, піднімаючись по ґноту, горить.

Щоб олійна лампа була більш безпечною для використання в оселі, на неї одягають спеціальний плафон. Саме він і захищає від відкритого полумʼя.

Виготовити таку лампу самотужки – доволі бюджетно, а от придбати вже готову може бути дорого. Старовинні олійні лампи можуть коштувати кілька тисяч гривень, оскільки вважаються раритетом.

Світлодіодні лампи

Своєю чергою світлодіодні лампи з акумуляторами мають одну з найбільших переваг – поки така лампа вкручена в звичайний цоколь, захований в її корпусі акумулятор накопичує заряд.

Щойно світло вимикається, лампа починає працювати від акумулятора. Світлодіодні лампи можуть працювати без електрики від 3 до 6 год, з огляду на модель та ємність акумулятора.

Крім того, така лампа може слугувати звичайним ліхтариком, якщо її викрутити з цоколя і взяти з собою.

Подібний принцип роботи і у світильнику на сонячній батареї. Його робота залежить від акумулятора, що накопичує сонячну енергію вдень і віддає її вночі у вигляді електричного струму.

До того ж струму від сонячної батареї вистачає на заряджання смартфонів, смарт-годинників чи інших девайсів. Для того, щоб отримати автономне джерело світла на сонячній батареї, вам знадобляться – LED-лампа із вбудованим акумулятором та USB-роз’ємом, USB-кабель та сонячна батарея з кріпленням.

Вартість лампи на сонячній батареї від 100 до 700 грн, LED-лампочка із вбудованим акумулятором вам обійдеться від 200 до 500 грн.

Лампи-ліхтарі

Такі світильники переважно використовують туристи. Більшість ламп-ліхтариків можуть працювати як від акумуляторів, так і від батарейок у звичному форматі АА або ААА.

Вони підходять для освітлення вуличної території, проте в квартирі чи будинку їх теж можна використати.

Коштують вони від 450 до 1 500 грн. Ціна залежатиме від моделі та типу лампи. При купівлі звертайте увагу на потужність, ємність акумулятора та принцип роботи ліхтаря.