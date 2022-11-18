За последние несколько лет в Украине начали набирать популярность новогодние адвент-календари. Их покупают, чтобы провести дни до Нового года с интересными квестами и мини-презентами.

Адвенты — это календари с символическими подарками. Они содержат несколько кейсов, которые нужно открывать раз в день и наслаждаться маленькими подарками.

В Украине самые популярные косметические адвент-календари. Женщины покупают их и получают различную косметику — помады, румяна, крем и тому подобное. Также популярностью пользуются сладкие адвенты, где в каждой ячейке спрятаны конфеты.

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Впрочем, во время войны украинцы нуждаются в вещах, которые пригодятся во время непредсказуемой ситуации.

Как своими руками изготовить необычный адвент-календарь для выживания — смотрите в материале Фактов ICTV.

Адвент-календарь в условиях военного положения

В целом адвент-календари бывают разных форматов – в виде бумажных пакетов, коробок с наполнением, иногда даже устраивают квесты по поиску презентов вместо готового подарка.

Внутрь пакета, вместе с подарком, можно положить праздничные пожелания, написанные на кусочке бумаги. В военном адвент-календаре главное — полезные презенты, которые пригодятся человеку.

Для такого оригинального подарка вам понадобится:

большая картонная коробка;

14 маленьких коробок (размер каждой из них зависит от габаритов подарка);

подарочная бумага;

двухсторонний скотч;

14 вещей для выживания;

немного свободного времени.

Для начала нужно определиться, какие вещи для выживания войдут в ваш адвент-календарь. Перечень подарков, которые точно понадобятся:

карманный фонарик и батарейки;

пачка свечей;

спички;

зажигалка;

газовый баллон;

павербанк;

карманный ножик;

теплые носки и перчатки;

медицинский спирт;

что-то из посуды — котелок, фляга, кружка (лучше металлическая 0,5 л), раскладной стаканчик;

маленькая аптечка, где будет все необходимое для оказания первой помощи;

компас, часы;

термос;

лампа, которая работает без электричества;

грелка.

Отличным подарком будет портативная газовая горелка или плитка. На них можно приготовить пищу или нагреть воду в любых условиях.

Если с наполнением военного адвент-календаря разобрались, можно начинать собирать его.

Как изготовить военный адвент-календарь — инструкция

Главная особенность адвент-календарей в том, что человек каждый день открывает по одному подарку, поэтому все вещи нужно разделить и положить в отдельную коробку.

Купите или же изготовьте маленькие коробки. Их размер должен подходить под габариты каждого подарка. Поместите подарок в свою коробку и упакуйте в праздничную обертку. На каждый подарок наклейте бумажку с цифрой, чтобы человек понимал, какую коробку открывать первой. Теперь все упакованные и подписанные подарки поместите в одну большую коробку. Главную коробку тоже стоит празднично украсить и оригинально подписать: Адвент-календарь для выживания или Военный адвент-календарь.

Презентовать свой оригинальный подарок вы можете 1 декабря, но в таком случае, вы должны упаковать 31 вещь, вплоть до 31 декабря.

Военный адвент-календарь можно дополнить картинками-мемами, сладостями или другими вещами, которые понравятся его адресату.