За последние несколько лет в Украине начали набирать популярность новогодние адвент-календари. Их покупают, чтобы провести дни до Нового года с интересными квестами и мини-презентами.
Адвенты — это календари с символическими подарками. Они содержат несколько кейсов, которые нужно открывать раз в день и наслаждаться маленькими подарками.
В Украине самые популярные косметические адвент-календари. Женщины покупают их и получают различную косметику — помады, румяна, крем и тому подобное. Также популярностью пользуются сладкие адвенты, где в каждой ячейке спрятаны конфеты.
Впрочем, во время войны украинцы нуждаются в вещах, которые пригодятся во время непредсказуемой ситуации.
Как своими руками изготовить необычный адвент-календарь для выживания — смотрите в материале Фактов ICTV.
Адвент-календарь в условиях военного положения
В целом адвент-календари бывают разных форматов – в виде бумажных пакетов, коробок с наполнением, иногда даже устраивают квесты по поиску презентов вместо готового подарка.
Внутрь пакета, вместе с подарком, можно положить праздничные пожелания, написанные на кусочке бумаги. В военном адвент-календаре главное — полезные презенты, которые пригодятся человеку.
Для такого оригинального подарка вам понадобится:
- большая картонная коробка;
- 14 маленьких коробок (размер каждой из них зависит от габаритов подарка);
- подарочная бумага;
- двухсторонний скотч;
- 14 вещей для выживания;
- немного свободного времени.
Для начала нужно определиться, какие вещи для выживания войдут в ваш адвент-календарь. Перечень подарков, которые точно понадобятся:
- карманный фонарик и батарейки;
- пачка свечей;
- спички;
- зажигалка;
- газовый баллон;
- павербанк;
- карманный ножик;
- теплые носки и перчатки;
- медицинский спирт;
- что-то из посуды — котелок, фляга, кружка (лучше металлическая 0,5 л), раскладной стаканчик;
- маленькая аптечка, где будет все необходимое для оказания первой помощи;
- компас, часы;
- термос;
- лампа, которая работает без электричества;
- грелка.
Отличным подарком будет портативная газовая горелка или плитка. На них можно приготовить пищу или нагреть воду в любых условиях.
Если с наполнением военного адвент-календаря разобрались, можно начинать собирать его.
Как изготовить военный адвент-календарь — инструкция
Главная особенность адвент-календарей в том, что человек каждый день открывает по одному подарку, поэтому все вещи нужно разделить и положить в отдельную коробку.
- Купите или же изготовьте маленькие коробки. Их размер должен подходить под габариты каждого подарка.
- Поместите подарок в свою коробку и упакуйте в праздничную обертку.
- На каждый подарок наклейте бумажку с цифрой, чтобы человек понимал, какую коробку открывать первой.
- Теперь все упакованные и подписанные подарки поместите в одну большую коробку.
- Главную коробку тоже стоит празднично украсить и оригинально подписать: Адвент-календарь для выживания или Военный адвент-календарь.
Презентовать свой оригинальный подарок вы можете 1 декабря, но в таком случае, вы должны упаковать 31 вещь, вплоть до 31 декабря.
Военный адвент-календарь можно дополнить картинками-мемами, сладостями или другими вещами, которые понравятся его адресату.